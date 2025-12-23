Cruces, vanidades y poder real: las fisuras que asoman en la relación entre Juez y Villarruel

Luis Juez acusó a Victoria Villarruel de ejercer una conducción unilateral en el Senado

Las declaraciones del senador nacional Luis Juez contra la vicepresidenta Victoria Villarruel dejaron al descubierto una tensión que venía acumulándose en silencio dentro del oficialismo y sus aliados parlamentarios. Al hablar de un “ataque de vanidad extrema”, el dirigente cordobés no solo personalizó el conflicto, sino que puso el foco en una discusión más profunda: el modo en que se ejerce el poder en el Senado y el delicado equilibrio entre conducción política, consensos y autonomía legislativa.

Según el relato de Juez, el vínculo con Villarruel atravesó una etapa inicial de cooperación que permitió ordenar el funcionamiento de la Cámara alta durante el primer año de gestión. Ese esquema, basado en el diálogo y la construcción de acuerdos, habría comenzado a resquebrajarse cuando la vicepresidenta decidió modificar la dinámica interna y avanzar con decisiones unilaterales. Para el senador, ese cambio marcó un punto de inflexión que derivó en un distanciamiento político y personal.

La acusación no es menor si se tiene en cuenta el rol institucional de Villarruel como presidenta del Senado. En un escenario de minorías frágiles y votaciones ajustadas, la capacidad de articular consensos se vuelve una herramienta central. La crítica de Juez apunta precisamente a ese punto: la pérdida de un mecanismo de diálogo que, en su visión, había sido clave para sostener acuerdos parlamentarios en momentos sensibles de la agenda legislativa.

El trasfondo de la disputa revela una tensión recurrente en la política argentina: la del liderazgo versus la construcción colectiva. Cuando Juez habla de decisiones tomadas “en soledad”, interpela un estilo de conducción que, según su mirada, prioriza la afirmación personal por sobre la negociación política. Esa lectura, compartida —según afirmó— por otros legisladores, expone un malestar que va más allá de una relación bilateral y alcanza a la arquitectura interna del oficialismo en el Senado.

En ese contexto se inscribe la decisión de Juez de conformar un monobloque e integrarse al interbloque de La Libertad Avanza. Lejos de presentarlo como un gesto de alineamiento acrítico, el senador lo explicó como una estrategia para incidir desde el origen en la discusión de los proyectos. Su argumento es claro: participar en la cocina legislativa y no limitarse a levantar la mano cuando los textos ya están cerrados.

Esa postura busca reforzar una identidad política particular. Juez se muestra cercano al oficialismo, pero reivindica una autonomía que le permita marcar diferencias y advertir errores antes de que se traduzcan en derrotas parlamentarias. En un Congreso donde cada voto cuenta, esa flexibilidad puede ser una fortaleza, aunque también una fuente permanente de fricciones internas.

La discusión sobre la reforma laboral ilustra ese posicionamiento. El senador evitó un rechazo frontal al proyecto y optó por una mirada matizada: consideró que la iniciativa “no es mala”, pero subrayó la necesidad de un debate más profundo. Su advertencia sobre las diferencias entre una pyme y una multinacional apunta a un problema estructural del diseño de políticas públicas: la tendencia a aplicar soluciones homogéneas en realidades productivas profundamente desiguales.

Al mismo tiempo, Juez destacó la predisposición al diálogo por parte de los sindicatos y valoró el nuevo triunvirato de la CGT, un gesto que sugiere la búsqueda de puentes en un terreno históricamente conflictivo para los gobiernos de signo liberal. Ese enfoque refuerza la idea de que el senador intenta ocupar un rol de mediador pragmático, más atento a la viabilidad política que a la pureza doctrinaria.

Las críticas a Villarruel, el reordenamiento de bloques y el debate por la reforma laboral componen una misma escena: la de un oficialismo que todavía está definiendo su método de construcción política en el Congreso. En ese proceso, las tensiones internas no son una anomalía, sino un síntoma de un poder que busca consolidarse sin perder gobernabilidad. El desafío será administrar esas diferencias sin que se conviertan en un factor de desgaste prematuro.