El Mundial pierde a su primera gran figura

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, no contará con la presencia de Takumi Minamino, una de sus grandes figuras, debido a una grave lesión. El capitán de la selección japonesa se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido de la Copa de Francia entre el Mónaco y el Auxerre. Los exámenes médicos confirmaron que su recuperación tomará entre seis y nueve meses, lo que casi elimina la posibilidad de su participación en el torneo.

Japón debutará en el Mundial el 14 de junio contra los Países Bajos en el estadio de los Cowboys en Arlington, Texas. Además, se enfrentará a Túnez y a un equipo que provendrá del repechaje europeo, potencialmente Polonia o Ucrania.

Minamino, quien cumplirá 31 años el próximo mes, anotó cuatro goles en las Eliminatorias asiáticas, ayudando a Japón a ser uno de los primeros equipos en clasificarse. El exjugador del Liverpool y Salzburgo ha sido una pieza clave en la selección, con 73 partidos jugados y 26 goles. También se perderá el resto de la Liga de Campeones con el Mónaco, que actualmente ocupa el puesto 19 de 36 en la fase regular, con próximos encuentros contra el Real Madrid y la Juventus.