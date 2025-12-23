Los hábitos saludables que son clave para disfrutar de Navidad y Año Nuevo en familia

La temporada navideña introduce un cambio en la rutina diaria, caracterizado por reuniones familiares y celebraciones que pueden afectar el bienestar de los participantes. En este contexto, los especialistas en salud familiar sugieren adoptar hábitos saludables para mejorar la calidad de las festividades y promover un ambiente armonioso.

Según expertos citados por The Independent, tres prácticas sencillas pueden ser clave para mantener la salud física y emocional durante la Navidad y el Año Nuevo.

Comidas en familia

Reservar al menos una comida diaria para disfrutar en familia no solo aporta beneficios nutricionales, sino que también fortalece los lazos afectivos. La participación activa de los niños en la preparación de alimentos, como medir ingredientes, puede aumentar su disposición a probar nuevos platos y reducir la selectividad alimentaria. La flexibilidad es esencial; estas comidas pueden adaptarse a cualquier horario: desayuno, almuerzo o cena.

Actividad física y desconexión digital

Fomentar la actividad física, especialmente al aire libre, es crucial. Investigaciones muestran que los niños que juegan fuera son más activos y gestionan mejor el estrés. Actividades como caminatas familiares y juegos de mesa pueden mejorar el bienestar general. Asimismo, los expertos aconsejan establecer límites en el tiempo frente a pantallas y promover un uso compartido y consciente de la tecnología.

Rutinas de sueño consistentes

Mantener horarios regulares de sueño es vital. Los niños y adolescentes necesitan entre 8 y 12 horas de sueño, mientras que los adultos requieren de 7 a 9 horas. Durante las festividades, uno de cada cuatro niños no duerme lo suficiente, lo que puede aumentar el estrés. Para mitigar esto, se recomienda que las familias establezcan horarios para acostarse y realicen actividades tranquilas antes de dormir.

Implementación de Hábitos Saludables

Involucrar a todos los miembros de la familia en la adopción de estos hábitos puede facilitar su implementación. Recursos como libros de cocina familiar pueden brindar recetas y consejos para que los niños participen en la preparación de alimentos. Además, es importante que los adultos establezcan límites claros para el uso de dispositivos electrónicos y mantengan una rutina regular para la hora de dormir.

La adopción de estos hábitos saludables puede contribuir significativamente a preservar el bienestar físico y emocional, incluso en medio de la agitación propia de las festividades.