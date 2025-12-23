El método Pullaro para el empleo público

La política de empleo en el sector público implementada desde hace dos años por el gobernador Maximiliano Pullaro redujo en 6.000 puestos laborales la planta permanente del Estado provincial, con un ajuste salarial cuya pérdida de poder adquisitivo osciló “entre el 8,5% y el 17,4%”. Pero en paralelo, triplicó la planta política con altos salarios por dos vías: la del personal superior (directores, subsecretarios, secretarios y ministros) que se incrementó en un 33% en relación a fines de 2023; y mediante “una fuerte expansión de los cargos de asistentes técnicos, que son cargos políticos de designación directa del gobernador y no requieren concurso”. Estos últimos crecieron un 265%, según un estudio titulado “Análisis sobre la situación del empleo público en la provincia de Santa Fe” difundido este lunes por el Centro de Economía Política (Cepa).



La reducción del denominado “gasto político” fue uno de los pilares del discurso del mandatario durante su primer año de gestión, cuando mencionaba que había dispuesto que ningún funcionario -incluido él mismo- podía dormir en hoteles superiores a tres estrellas si los gastos eran pagados con recursos del Tesoro provincial. También se vanaglorió de achicar el número de ministerios, en consonancia con el entonces dominante discurso “anti casta” que promovió La Libertad Avanza (LLA).

En sus palabras a la Legislatura provincial el 1º de Mayo de 2024, en ocasión de la apertura del período de sesiones ordinarias, cuestión “el incremento de la planta del sector público provincial que explica el 71% del déficit del año 2023”. La crítica a su antecesor, Omar Perotti, incluyó la explicación de que el aumento de la planta “deja efectos de largo plazo que impactan de forma múltiple”, atento a que “quienes ingresaron o progresaron por vías del atajo están quedándose con una parte de la torta” de quienes procuran el camino del mérito.

“Por eso tomé la decisión de arbitrar los mecanismos administrativos para que ningún funcionario, cualquiera sea el rango, pueda quedar en planta permanente. Los funcionarios que designé se van cuando terminan sus funciones en nuestro gobierno”, afirmó en aquella oportunidad.

Y no mintió. Redujo la planta de personal permanente en 6 mil empleados, con acento en el área de Educación, aunque a la vez triplicó los cargos de designación política con altos salarios. Para eso, incluso creó ocho niveles nuevos de “asistentes técnicos”, según el informe del Cepa. Hasta antes de su asunción existían categorías de nivel 1 a 4 en esa modalidad de contratación de cargos políticos en forma directa y sin concursos, y Pullaro creó otros siete niveles, del 5 al 12. Es cierto, cuando concluya su gestión, el ejército de “asistentes técnicos” se va con él.

Menos maestros, más policías

“La mayor concentración de trabajadores del sector público provincial se encuentra en el sector educativo, que a marzo de 2025 significaba el 38% de la planta total alcanzando los 59.092 trabajadores”, señala el trabajo, y agregar que el segundo sector es seguridad, “que representa el 19% de los puestos de trabajo, con 30.058 trabajadores”. Luego sigue salud, con el 17%.

Desde que Unidos asumió la Gobernación, la evolución de la planta de personal –con excepción de los cargos políticos- “muestra claramente una caída en la cantidad de trabajadores a partir de los años 2024 y 2025. En 2024 se registra una disminución respecto de 2023 de alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que significó una caída del 3%, y en 2025 se produjo una reducción adicional de 1.150 puestos de trabajo (-0,7%)”, precisa el análisis del Cepa.

Añade que “las principales áreas del Estado afectadas por esta reducción entre 2023 y 2025 fueron el sector educativo, con una caída del 8%, lo que representa en valores absolutos una pérdida de alrededor de 4.800 puestos de trabajo; el escalafón general, con una disminución del 5%, equivalente a cerca de 1.000 puestos; y el resto de los trabajadores del sector público, donde se observa una caída de 1.055 puestos”.

En contraste, “se registraron incrementos en el sector salud, con un aumento del 1% (179 trabajadores), y en el sector seguridad, con una suba del 3%, equivalente a aproximadamente 814 trabajadores”. Es decir, menos maestros y más policías, lo cual define también el rasgo que el gobierno pretender darle a su gestión.

Cargos políticos en suba

Mientras se produjo esa reducción de la planta de personal permanente, creció en paralelo la de funcionarios políticos, por medio de dos mecanismos. “Por un lado, se observa un aumento en las autoridades superiores -directores provinciales, subsecretarios, secretarios y ministros., que pasaron de 562 cargos en 2023 a 749 en 2025, lo que implica un incremento del 33% en este segmento de la planta política”, señala el informe.

Por otro lado, “se registró una fuerte expansión de los cargos de asistentes técnicos, que son cargos políticos de designación directa del gobernador y no requieren concurso”. Hasta 2023 había cuatro niveles de asistentes técnicos (del 1 a ), pero la actual gestión la amplió del 5 al nivel 12. “En el caso de los asistentes técnicos niveles 1 a 4, la cantidad de cargos pasó de 100 en 2023 a 365 en 2025, lo que representa un aumento de 265 puestos, equivalente a una suba del 265%”, según el documento del Cepa difundido este lunes.

En la misma línea, señala que “a su vez, la creación de los asistentes técnicos niveles 5 a 12 implicó, hasta marzo de 2025, la incorporación de 1.001 nuevos cargos políticos, inexistentes en 2023”.

En cuanto a los ingresos, el trabajo indica que en el período enero–marzo de 2025 “un asistente técnico nivel 1 registraba un ingreso de $3.320.169, el nivel 2 de $2.355.256 y el nivel 3 de $1.776.308”. mientras que en el caso de las autoridades superiores, en el mismo período, “un director provincial percibía a principio de 2025 $4.285.232, un subsecretario $6.581.240 y un secretario $7.590.676 mensuales. Eso, “sin considerar los aumentos salariales, ni viáticos y otras asignaciones estímulos que pudiesen recibir por lo que el monto puede ser aún mayor”.

Ajuste salarial para los de abajo

Para el Cepa, al juste sobre el personal del sector público no se solo se produjo por la reducción de la planta permanente estatal, sino por “una marcada pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales del personal público”. Es que “desde noviembre de 2023, todos los sectores analizados registraron caídas salariales, con pérdidas que oscilan entre el 8,5% y el 17,4%”, de acuerdo a los sectores.

Las mayores caídas se observaron en el sector docente (17,4%) y en el sector salud, donde el personal de enfermería perdió un 17,3% de su poder adquisitivo. “El personal policial también sufrió un deterioro significativo, con una pérdida del 15,7% en el salario mínimo garantizado”, agregó. Al mismo tiempo que en la administración central, las categorías de menores ingresos -que concentran el 91% de los puestos- “registraron una caída cercana al 11%, mientras que las categorías medias lograron recomponer e incluso mejorar su salario real, y las categorías altas mantuvieron niveles similares a los de noviembre de 2023”.

