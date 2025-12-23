La decisión que tomó la MLS sobre el formato del torneo para 2026

La Major League Soccer (MLS) se prepara para el Mundial de 2026, mientras se discuten posibles cambios para elevar la calidad de la competición. En una reciente entrevista en Unfiltered Soccer, el comisionado de la liga, Don Garber, descartó la implementación de un sistema de ascensos y descensos a corto plazo, argumentando que la liga sigue en fase de crecimiento.

“¿Tener descensos? No. La liga sigue siendo una startup, y nuestros trabajos son difíciles”, afirmó Garber, al reconocer las opiniones de quienes solicitan una expansión en la estructura del fútbol en EE.UU. Según el comisionado, el modelo actual es atractivo para jugadores de renombre como Lionel Messi y David Beckham, ya que se enfoca en la estabilidad y la inversión continua. “Hemos recaudado miles de millones para apoyar el crecimiento de esta liga”, añadió, subrayando la importancia de mantener una estructura que garantice ingresos.

Garber enfatizó que implementar un sistema de descensos podría poner en riesgo el negocio: “Si esos ingresos desaparecen, estás cerrando el negocio”. Destacó que, aunque la competencia sea emocionante, el sistema europeo de ligas y torneos adicionales, como la Europa League y la Champions League, aún no se ha desarrollado en Estados Unidos.

Además, la MLS no es la única liga que se enfrenta a este debate; en territorios como México, Argentina y Australia, también se rechaza la idea de promover un sistema de ascensos y descensos, pues podría afectar la viabilidad económica del modelo de franquicias que han adoptado.

En el ámbito de fichajes, el Inter Miami, equipo de Messi, se encuentra en negociaciones para mantener al joven Tadeo Allende, a pesar del interés del River Plate. Se espera que la situación se aclare en enero. Asimismo, el club está evaluando la posibilidad de fichar al argentino Gio Lo Celso del Real Betis por una oferta cercana a cinco millones de euros, según informes de medios como ABC.

Con cambios en el horizonte, el Inter Miami busca consolidar su plantilla mientras la MLS se mantiene firme en su modelo actual.