El provocador posteo de Wanda Nara

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a Argentina este lunes para pasar las fiestas con las hijas del futbolista. A su llegada, Wanda Nara publicó un provocador mensaje en sus redes sociales junto a su nuevo novio, Martín Migueles.

En la imagen, la conductora se mostró abrazada a Migueles mientras disfrutaban de la piscina.

Recientemente, la Justicia autorizó a Icardi a reencontrarse con sus hijas y celebrar la Navidad con ellas, luego de una larga negociación. Wanda Nara tuvo que asegurarse de cumplir con el acuerdo que establecía la entrega de las niñas en el sector indicado del Chateau Libertador, en el horario pactado.

Finalmente, se dio el reencuentro, y mientras Icardi compartía momentos con sus hijas, Nara aprovechó para disfrutar de su tiempo con Migueles.