Más conexiones con el mundo: crecen los vuelos internacionales desde Argentina

La conectividad aérea internacional de Argentina experimentó un significativo crecimiento en 2025, marcando un avance en la recuperación del tráfico aéreo y preparando el terreno para una expansión adicional en 2026. Según un análisis de la firma Mabrian, el país alcanzó más de 9,3 millones de asientos en vuelos internacionales, lo que representa un aumento del 18,5% en comparación con el año anterior. Para el primer trimestre de 2026, se espera un incremento proyectado del 22,4% interanual.

El informe indica que el crecimiento se produjo tanto en el mercado regional como en las conexiones de larga distancia, en línea con los efectos de la política de “cielos abiertos” implementada por el Gobierno argentino. Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian, afirmó que esta política está mejorando la competitividad del destino, facilitando la llegada de nuevas aerolíneas y un mayor número de vuelos internacionales.

En América Latina, todos los principales mercados aumentaron su conectividad con Argentina en 2025. Se destacaron Brasil (36,8%), Colombia (36,5%), Perú (23,4%), Panamá (22,2%) y la República Dominicana (71,7%). Esta tendencia se espera que continúe en el primer trimestre de 2026, coincidiendo con la temporada alta de verano austral, con incrementos de hasta el 60% en algunos mercados caribeños. Además, Argentina ha extendido la visa para ciudadanos dominicanos que viajen al país.

Desde Estados Unidos, el tercer mercado en volumen de pasajeros hacia Argentina, la capacidad creció un 6,5% en 2025 y se prevé un aumento del 21,6% para inicios de 2026, reafirmando su posición como un mercado estratégico en conexiones de larga distancia. En Europa, España lideró el crecimiento en 2025 con un aumento del 8,9%, seguida por Italia y Francia, mientras que los Países Bajos mostrarán un fuerte repunte en 2026.

Mabrian también destacó que el crecimiento internacional se complementa con un aumento en el mercado doméstico, que creció un 13,4% en 2025 y proyecta otro 10% para el primer trimestre de 2026, lo que refuerza la sostenibilidad de la red aérea del país.