Un ticket, una compra rutinaria y un premio que roza los mil millones de dólares

Una o más personas en Newnan, Georgia, adquirieron el único boleto para ganar el premio mayor de $980 millones del Mega Millions, anunciado el viernes, lo que lo convierte en el octavo más grande en la historia del juego.

El boleto ganador presentó los números 1, 8, 11, 12, 57 y el Mega Ball 7, según informó Mega Millions el sábado. Joshua Johnston, director del Consorcio Mega Millions, destacó que este es el premio mayor más grande desde el cambio en las reglas del juego en abril.

Esta victoria marca el final de la racha más larga sin ganador en la historia de Mega Millions, con 40 sorteos desde el último premio mayor, que se otorgó en Virginia el 27 de junio.

El boleto, un "Quick Pick" vendido en Publix #1816 en Highway 29 de Newnan, ofrece un valor en efectivo de $452.2 millones. La tienda también recibirá un bono de $50,000 por la venta del boleto.

El ganador puede elegir entre recibir el premio mayor de $980 millones a través de pagos anuales durante 30 años o un pago único de $452.2 millones, sujeto a impuestos.

Este es el primer boleto ganador vendido en Georgia desde noviembre de 2016 y establece un nuevo récord de premio mayor en el estado. Anteriormente, el récord correspondía a un premio compartido de Powerball de $478.2 millones, ganado en Buford en octubre de 2024.