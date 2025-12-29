La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia

María Becerra y J Rei eligieron Finlandia, conocido por sus paisajes nevados y auroras boreales, para recibir el Año Nuevo 2026. La pareja buscó una forma diferente de celebrar, alejándose del calor argentino y compartiendo sus vivencias en redes sociales. Entre imágenes de bosques cubiertos de nieve, J Rei lanzó un inusual reto: cocinar ramen al aire libre a temperaturas de ocho grados bajo cero.

Con su equipo de abrigo, J Rei documentó el proceso de preparar la comida en pleno bosque. “Hoy vamos a cocinar en medio de la nieve”, comentó mientras mostraba su mochila con un Jetboil, un dispositivo portátil de cocina. Aunque la comida era de supervivencia, J Rei se mostró emocionado por la experiencia.

Su plan incluía preparar dos platos: fideos a la boloñesa para él y ramen para María, su preferido. Tras calentar agua y preparar los utensilios, explicó que quería probar esta comida en un entorno tan singular. “Es algo que nunca había hecho, pero vale la pena”, dijo.

Una vez listo, J Rei vertió agua hirviendo sobre las pastas y mostró su cubierto multiuso, que siempre lleva consigo. “Lo vamos a probar. No le tenía mucha fe, pero realmente está muy bueno”, aseguró después de degustar el plato.

El momento culminante llegó cuando María, con abrigo y gorro, degustó el ramen recién hecho. “Buenísimo”, afirmó, mientras la escena era grabada en video.

La publicación generó gran interacción en redes, con seguidores elogiando la original experiencia de la pareja. “Qué hermosa experiencia”; “Pobre Mari temblando jaja”; “Son unos cracks”, comentaron algunos.

Así, María Becerra y J Rei no solo crearon un recuerdo inolvidable, sino que demostraron su capacidad para disfrutar de cada momento, sin importar las adversidades climáticas.