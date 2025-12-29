Bullrich adjudicó la aprobación del Presupuesto sin cambios a un quiebre político en el Senado

El oficialismo aprobó el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal sin modificaciones en el Senado.

Patricia Bullrich lo adjudicó a un quiebre en el control político que ejercía el kirchnerismo.

La Libertad Avanza logró una mayoría transversal pese a tener minoría propia.

El artículo 30 fue defendido como un gesto de sinceramiento del gasto educativo.

Bullrich destacó una negociación ordenada y con un único mensaje político.

El Gobierno proyecta nuevas discusiones legislativas para enero con mayorías amplias

La sesión del viernes en el Senado significó mucho más que la sanción del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal. Para Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, marcó un punto de inflexión en la dinámica política de la Cámara Alta y evidenció un cambio de época en el ejercicio del poder legislativo. Con una mayoría transversal que desbordó al kirchnerismo, el oficialismo logró aprobar ambas iniciativas sin modificaciones, pese a contar con apenas 21 senadores propios.

“Es histórico aprobar un Presupuesto sin déficit, pese al kirchnerismo que manejaba el Senado como el patio de su casa”, resumió Bullrich, al destacar que el Gobierno reunió 46 votos en general y 42 en particular, muy por encima de los 37 necesarios. Para la dirigente, ese resultado no fue producto de una coyuntura, sino de una construcción política deliberada basada en acuerdos amplios con sectores diversos.

Según explicó, el oficialismo articuló una mayoría que incluyó a la UCR, el PRO, bloques provinciales y senadores alineados con gobernadores peronistas. “Llegamos con una construcción de todos aquellos que consideramos una oposición reformista, con miradas distintas pero con un objetivo común: cambiar el país”, sostuvo. Esa convergencia, añadió, respondió a una consigna clara del presidente Javier Milei: obtener resultados concretos.

Bullrich defendió la decisión de no introducir cambios en el texto aprobado. “Teníamos un mandato muy concreto: el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal debían aprobarse sin cambios. Eso no significó no escuchar. Escuchamos mucho, corregimos lo que hacía falta, pero sin alterar una coma de lo central”, afirmó. En su mirada, la clave estuvo en diferenciar entre ajustes operativos y definiciones estructurales del programa económico.

El debate estuvo atravesado por una fuerte tensión con el kirchnerismo, en un clima cargado de acusaciones e insultos. Frente a ese escenario, Bullrich optó por una estrategia de silencio. “Decidimos no responder. Nos dijeron de todo, especialmente a mí, pero lo importante era que el país tuviera Presupuesto. Lo demás fue pirotecnia”, explicó. Para la jefa del bloque oficialista, esa reacción opositora expuso una pérdida de control político. “No están acostumbrados a perder, no están habituados a que ya no manejan el Senado como antes, y eso los puso más nerviosos”, señaló.

Uno de los ejes más controvertidos fue el artículo 30, cuestionado por sectores opositores bajo el argumento de un supuesto desfinanciamiento de la educación. Bullrich rechazó esa lectura y apuntó contra lo que definió como una lógica de simulación presupuestaria. Recordó que desde 2005 existe una ley que fija una inversión del 6% del PBI en educación y que solo se cumplió un año. “Decidimos dejar de vivir de la mentira. El Presupuesto educativo creció en términos reales. Un Presupuesto tiene que decir lo que vas a gastar, no lo que te gustaría gastar”, afirmó.

En ese tramo, subrayó que incluso senadores peronistas terminaron acompañando el artículo cuestionado. “Vas contra la educación cuando te mentís a vos mismo como Gobierno. Acá estamos diciendo la verdad”, insistió, reforzando la idea de un quiebre discursivo respecto de gestiones anteriores.

Bullrich también destacó la metodología de negociación que aplicó el oficialismo. Habló de una mesa política ordenada, con un único mensaje y sin interlocutores dispersos, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Martín Menem, Diego Santilli y los senadores del bloque. “Todo se discutía ahí y eso dio confianza”, explicó, aludiendo a una coordinación interna que buscó transmitir previsibilidad a los aliados.

Además del Presupuesto, la dirigente puso el acento en la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, a la que calificó como “histórica”. “Permite que los argentinos usen sus ahorros sin miedo. Cuando la gente la comprenda, no lo va a poder creer”, sostuvo, y adelantó que el Gobierno profundizará su difusión.

De cara al futuro inmediato, Bullrich anticipó que entre el 16 y el 26 de enero se revisarán los dictámenes vinculados a la modernización laboral y a la legislación sobre glaciares. “No será a libro cerrado. Ya hubo cambios y habrá más, pero siempre con el objetivo de sostener una mayoría amplia”, aclaró.

Sobre su nuevo rol legislativo, tras años en funciones ejecutivas, se mostró satisfecha. “Pensé que iba a extrañar lo ejecutivo, pero logramos lo que nos pidió el Presidente. No fue rosca, fue conversación”, concluyó, convencida de que el Senado ingresó en una nueva etapa política.