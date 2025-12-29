2025, el año de la Reforma Constitucional

El 10 de septiembre de 2025 quedará marcado por muchos años como la jornada en que culminó su tarea la Convención Reformadora que legó el texto constitucional de los santafesinos y reemplazó el sancionado en 1962 cuando el golpe de estado sonaba en la puerta de la Legislatura.

En un año como el 2025, con tres elecciones y con varios hechos políticos de significativa importancia, descuella el proceso central de la reforma constitucional que se inició en diciembre de 2024 con la sanción de la ley que habilitó el cambio y que adeuda ahora una veintena de leyes que empezarán a discutir en 2026.

Los convencionales fueron elegidos durante la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria municipal y comunal de abril; intendentes, concejales y las últimas comisiones comunales de dos años fueron designados en el comicio de junio y los diputados nacionales en octubre. En las tres elecciones fue baja la participación electoral, dato no menor a la hora del análisis político y social.

Unidos fue la primera minoría en la Convención Reformadora y con el apoyo de Fe, fuerza que perdió en el inicio del debate a Alejandra Oliveras, tuvo la mayoría ajustada como para ir marcando el ritmo de la tarea. Luego, un sector importante del Partido Justicialista acordó con el oficialismo una serie de reformas. Activemos se sumó en varias, mientras que la oposición mayor estuvo a cargo de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad.

Posibilidad de reelección de gobernador y vice en una ocasión; límites a las reelecciones de legisladores, intendentes y concejales a partir del primer mandato desde 2027; autonomía municipal; mandatos de cuatro años en las 365 localidades; cambios en la justicia -especialmente en la Corte- más órganos como el MPA y la Defensa fuera del Poder Judicial; así como mecanismos de democracia directa y nuevos derechos quedaron plasmados en el texto.

En los dos meses, la Convención Reformadora acaparó la actividad política santafesina y afectó el funcionamiento tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. El primero porque tuvo al propio gobernador, Maximiliano Pullaro, y a dos de sus ministros, Fabián Bastia y Lisandro Enrico, en el cuerpo. La Legislatura cedió el espacio de funcionamiento a la Convención y porque muchos senadores y diputados integraron el cuerpo.

Hubo un plazo para la organización y funcionamiento de la Convención; otro para ingresar proyectos; para audiencias públicas; para la discusión en comisiones de los textos a incorporar y una instancia clave en la Comisión Redactora que encaminó el texto que terminó siendo votado en varios plenarios. En tiempo y en forma, la Convención Reformadora cumplió su cometido.

El 12 de septiembre, la Constitución fue jurada por los convencionales y la cabeza de los tres poderes y cobró vigencia. El paso del tiempo y las leyes complementarias permitirán conocer si los efectos buscados por el constituyente se cumplieron o si la reforma fue una mera pretensión reeleccionista del actual titular del Poder Ejecutivo.

En tanto, el año electoral mostró en Santa Fe la aparición de La Libertad Avanza como opción electoral. Tuvo presencia en la Convención con bloque propio y en la elección de concejales logró bancas en Rosario, Santa Fe y otras varias localidades. Pero después ganó la contienda de octubre para diputados nacionales y logró -con la marca- cuatro lugares en el Congreso nacional. Hoy, merced a la alianza con sectores del Pro, La Libertad Avanza tiene nueve de los diez y nueve diputados nacionales santafesinos.

El año que se inicia permitirá determinar si el oficialismo nacional trabajará para consolidar una oferta electoral provincial para el 2027.

El otro dato político que deja el 2025 es que fija la fecha de la renovación total de la Corte Suprema de Justicia con las salidas en septiembre de Eduardo Spuler y en noviembre de Roberto Falistocco y de Rafael Gutiérrez. Ya están los nombres de los postulantes que serán votados en marzo.

2026 nace sin elecciones a la vista pero con una agenda legislativa trazada por las disposiciones transitorias que obliga al dictada de leyes sobre municipios, cuerpo encargado de analizar las conductas de jueces, fiscales y defensores; la selección de candidatos y el nuevo régimen de coparticipación, entre otros.

Se sale de un año intenso en lo política y se está a las puertas de otro con muchos temas pero ya sin la reforma constitucional, hecho que marcó la discusión desde 1991 a 2025.

