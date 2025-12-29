David Kavlin será sometido a una nueva operación tras sufrir un infarto

David Kavlin sufrió un infarto y fue sometido a una cirugía de urgencia. En una conversación con TN Show, el periodista habló sobre su salud y anunció que deberá afrontar una nueva intervención en los próximos días.

"Me revivieron y me colocaron un stent, pero se encontró otra arteria que está parcialmente bloqueada. Me pondrán otro stent, probablemente mañana o pasado", explicó Kavlin.

Este domingo, un reportero de Infama (América) informó que la angioplastia está prevista para mañana, y si todo va bien, Kavlin podría recibir el alta el martes. Se especificó que este procedimiento es mínimamente invasivo y tiene como objetivo abrir arterias estrechas o bloqueadas por depósitos de placa.

Loli Bigio, pareja de Kavlin, comentó que el infarto fue repentino. "Terminó de jugar al pádel y de un minuto para otro ocurrió. Hacía mucho calor, pero me dijeron que eso no influyó", indicó. Además, mencionó que la artería que se bloqueará ahora está entre un 60% y 70% obstruida, mientras que la arteria previamente tratada tenía un 99.9% de bloqueo. Según Bigio, el problema venía de antes y no habría sido detectable en un estudio médico.