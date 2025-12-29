Las vacaciones de J Balvin en Carlos Paz

El artista colombiano J Balvin eligió Villa Carlos Paz, Argentina, para descansar y celebrar la temporada de fiestas junto a su pareja, Valentina Ferrer, modelo cordobesa, y su familia. Alejado del ajetreo de sus giras internacionales, Balvin compartió momentos íntimos en la naturaleza, que se hicieron virales en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el músico publicó imágenes de su escapada, describiendo su estadía con cariño: “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”. Las fotos muestran paisajes serranos, caminatas junto al río y reuniones familiares, reflejando el espíritu de relajación de su viaje.

La visita también tuvo un fuerte componente emocional, ya que Ferrer es oriunda de Villa Carlos Paz. La pareja, que generalmente mantiene un perfil bajo, repitió una tradición de años anteriores al celebrar las fiestas en Córdoba con la familia.

Uno de los momentos más destacados fue un video publicado por Ferrer, donde se ve a amigos y familiares disfrutando de una tarde festiva, que se animó cuando sonó su colaboración con Bizarrap. En un ambiente distendido, Balvin levantó un vaso de fernet para brindar.

Además de celebraciones, el viaje incluyó un compromiso solidario. La pareja visitó un comedor y merendero en Villa San Nicolás, donde compartieron juguetes y apoyaron iniciativas sociales. La organización local destacó el enfoque sencillo de la visita y la disposición de Balvin y Ferrer para continuar colaborando en el futuro.

Por otro lado, la colaboración con Bizarrap ha sido un éxito en plataformas digitales, sumando reproducciones y comentarios, destacándose como uno de los lanzamientos más comentados del verano.

Villa Carlos Paz y sus alrededores se están consolidando como destinos preferidos por celebridades en busca de naturaleza y vínculos familiares. Balvin, al elegir Argentina como su refugio durante las fiestas, reafirmó su conexión con el país que lo ha adoptado como propio, mostrando una faceta más cercana y solidaria.