Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario

Christian Petersen, reconocido chef, fue trasladado el viernes en avión sanitario desde el Hospital de San Martín de Los Andes a un centro médico en Buenos Aires, donde recibirá atención especializada. Su estado de salud sigue siendo confidencial, mientras se encuentra en el Hospital Alemán.

El traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas médicas y monitoreo constante. Petersen había estado internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos decidieron su derivación para realizar estudios adicionales tras diagnosticarlo con fibrilación auricular y un cuadro de falla multiorgánica.

El incidente tuvo lugar el 12 de diciembre durante una expedición en la zona del volcán Lanín, cuando el guía del grupo notó el agotamiento del chef y solicitó asistencia. Petersen fue sedado y trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes, donde se confirmó su arritmia.

El parte médico oficial, emitido por las autoridades de Neuquén el 18 de diciembre, solicitó respeto por la privacidad de Petersen y su familia. Desde entonces, la familia ha mantenido en secreto la información sobre su evolución y ha expresado su agradecimiento al personal médico por su atención.

En un comunicado en redes sociales previo a Navidad, la familia agradeció las muestras de apoyo y el trabajo del personal de salud, destacando el optimismo por la recuperación de Petersen. Su esposa, Sofía Zelaschi, ha sido un apoyo fundamental durante este proceso, con quien Petersen había celebrado recientemente su matrimonio.

La comunidad gastronómica, incluyendo colegas y medios especializados, ha expresado su respaldo al chef, compartiendo mensajes de aliento en las redes sociales. Antes de su emergencia médica, Petersen se encontraba en una etapa de reflexión profesional, buscando equilibrio entre su vida laboral y personal.

La familia valora profundamente las demostraciones de afecto en este momento crítico, convencidos de que el apoyo emocional es clave para la recuperación de Petersen.