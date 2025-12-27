La CGT y Kicillof refuerzan su alianza frente a la reforma laboral de Milei

La CGT se reunió con Kicillof para analizar la política económica nacional

La reforma laboral fue el eje central del encuentro

La central obrera ratificó su decisión de oponerse al proyecto de Milei

Coincidieron en advertir sobre el impacto del ajuste en la industria y el empleo

Kicillof volvió a cuestionar con dureza la reforma laboral

La alianza política entre la CGT y el gobernador bonaerense se mantiene activa

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para analizar el impacto de la política económica del gobierno nacional y, en particular, el alcance de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. El encuentro volvió a exhibir una sintonía política y conceptual entre la central obrera y el mandatario bonaerense, en un contexto de creciente confrontación con la Casa Rosada por el rumbo económico y social.

Según informó la CGT a través de un comunicado, durante la reunión se intercambiaron diagnósticos sobre los efectos de las medidas económicas en curso, con especial énfasis en el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores. Los dirigentes sindicales expresaron su preocupación por la caída de la actividad, el freno en sectores industriales clave y el deterioro del mercado interno, que atribuyen al ajuste aplicado por el Ejecutivo nacional.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la reforma laboral que impulsa el oficialismo. Desde la CGT advirtieron que, de aprobarse, la iniciativa modificaría derechos laborales vigentes sin ofrecer soluciones a los problemas estructurales de la economía. En ese sentido, los líderes sindicales sostuvieron que el proyecto no contempla la realidad de los distintos sectores productivos ni responde a las demandas de los trabajadores afectados por la recesión. Frente a ese escenario, la central obrera ratificó su decisión de oponerse a la reforma mediante acciones en el plano institucional, político y judicial.

El análisis también incluyó el impacto del ajuste sobre la industria nacional. Para la CGT, la contracción de la actividad económica está provocando un daño profundo en el entramado productivo, con consecuencias directas sobre el empleo formal y las economías regionales. En ese marco, los sindicalistas valoraron el enfoque de la gestión bonaerense en materia de producción y trabajo, y destacaron el rol de la provincia de Buenos Aires dentro del esquema federal, tanto por su peso económico como por su densidad social.

Del encuentro participaron, por el gobierno provincial, la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Trabajo, Walter Correa, y la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. En representación de la CGT asistieron sus cotitulares, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de referentes de peso como Hugo Moyano, Héctor Daer, Horacio Otero y Jerónimo Moyano, entre otros dirigentes sindicales.

La reunión se inscribió en una secuencia de gestos políticos previos. Kicillof había participado el 18 de mayo de la movilización convocada por la CGT a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral, una protesta que calificó como “gigantesca”. En aquella oportunidad, el gobernador cuestionó con dureza la iniciativa del Ejecutivo nacional y afirmó que no resolverá los problemas de la economía argentina, sino que, por el contrario, los profundizará.

Según expresó, la reforma “le quita derechos a quienes ya tienen condiciones dignas y les impide acceder a ellas a quienes no las tienen”, y sostuvo que el proyecto carece de elementos que mejoren la situación de los trabajadores. En declaraciones posteriores, describió el escenario social como “calamitoso” y acusó al gobierno nacional de no ofrecer respuestas a “la gente real”.

Kicillof también vinculó la reforma laboral con la situación de las pequeñas y medianas empresas. Relató que mantuvo reuniones con decenas de dirigentes pymes de la provincia de Buenos Aires, quienes manifestaron no haber sido consultados sobre los cambios propuestos y atravesar una crisis que definieron como terminal. Para el gobernador, ese diagnóstico refleja una política económica “de espaldas a la producción y al trabajo”.

La relación entre la CGT y Kicillof no es nueva. La central obrera respaldó al mandatario bonaerense en las últimas elecciones y aportó figuras de peso a la lista de diputados nacionales por la provincia. Ese antecedente refuerza la lectura de la reunión como algo más que un intercambio coyuntural: se trata de una articulación política que busca consolidarse frente a un gobierno nacional con el que ambos mantienen una confrontación abierta.