Austeridad en cascada: los gobernadores ajustan el gasto y envían señales para el inicio del nuevo año

La austeridad fiscal impulsada por Milei comienza a replicarse en las provincias

El cierre de 2025 encuentra a los distritos sin bonos ni anuncios salariales generalizados

Buenos Aires y Misiones expusieron restricciones financieras y postergaron mejoras

Santiago del Estero avanzó con un fuerte decreto de control del gasto público

Neuquén marcó límites a los aumentos salariales de la dirigencia local

Los gobernadores buscan mostrar disciplina fiscal y alineamiento político ante un 2026 desafiante

El concepto de austeridad fiscal que Javier Milei convirtió en bandera de su gestión comienza a derramar con fuerza sobre las provincias. Lejos de circunscribirse al Estado nacional, el mensaje de ajuste y orden de las cuentas públicas se replica en los distritos, donde los gobernadores afinan el lápiz en la antesala de un 2026 que se anticipa exigente. Con la discusión del Presupuesto 2026 a punto de llegar al Senado —el primero de la era libertaria en esa instancia—, los mandatarios provinciales hacen cuentas y calibran gestos políticos hacia una sociedad atravesada por la recesión.

A diferencia de otros fines de año, el cierre de 2025 encuentra a la mayoría de las provincias sin anuncios rimbombantes. Los bonos extraordinarios y las recomposiciones salariales amplias brillan por su ausencia, en un contexto de ingresos más ajustados y mayores exigencias de disciplina fiscal. Corrientes aparece como una de las excepciones: el gobernador Juan Pablo Valdés anunció un bono navideño de $500.000 para los trabajadores de la administración pública, dividido en tres tramos entre diciembre y febrero. El gesto, sin embargo, no marca tendencia sino contraste.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof reunió a los gremios estatales, docentes y judiciales para exponer la delicada situación financiera del distrito. Durante el encuentro, describió un escenario de “crisis económica profunda y transversal”, con destrucción de empleo y cierre de empresas, y volvió a cargar contra el Gobierno nacional por la retención de fondos. Pese al diagnóstico, no hubo anuncios de aumentos ni de bono de fin de año. El compromiso oficial se limitó a retomar las negociaciones paritarias en enero, en respuesta a los reclamos sindicales que ya venían en aumento.

Una señal similar llegó desde Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua resolvió que los funcionarios de primera línea cobren el medio aguinaldo de diciembre recién en enero. La medida alcanza a un amplio abanico de cargos políticos y jerárquicos, desde el gobernador y vice hasta ministros, jefes de fuerzas de seguridad, autoridades de entes descentralizados y organismos de control. El argumento oficial fue la “actual situación financiera” de la provincia, que obliga a adoptar decisiones acordes a los objetivos de equilibrio fiscal.

El caso más explícito de endurecimiento del control del gasto se registró en Santiago del Estero. El gobernador Elías Suárez firmó un decreto que refuerza las restricciones presupuestarias por un plazo inicial de 12 meses. La norma prohíbe nuevas contrataciones, limita horas extras, bonificaciones y viáticos, restringe gastos en propaganda oficial y refuerza el control sobre subsidios y partidas especiales. En materia de obra pública, se priorizan proyectos esenciales vinculados a educación, salud, agua y seguridad. La administración provincial justificó la medida en la caída de la coparticipación y en el impacto del contexto macroeconómico nacional sobre las finanzas locales.

En la Patagonia, la austeridad tomó forma de advertencia política. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa cuestionó públicamente al intendente de Junín de los Andes por un aumento del 80% en los salarios de los funcionarios municipales, mientras la provincia asiste al municipio con fondos para el pago de sueldos. El cruce derivó en el veto de la ordenanza y en un mensaje claro: en tiempos de ajuste, los aumentos a la dirigencia política resultan difíciles de justificar. La situación tuvo un efecto espejo en Vista Alegre, donde también se retrotrajo una suba salarial tras el malestar generado.

En conjunto, las decisiones de los gobernadores configuran un mensaje político que va más allá de la coyuntura presupuestaria. En un año marcado por la escasez de recursos y la exigencia de equilibrio fiscal, las provincias buscan mostrar alineamiento con el clima de época. La austeridad, más que una consigna, se convierte en una herramienta para sostener las cuentas y, al mismo tiempo, enviar una señal de esfuerzo compartido en un contexto social y económico aún frágil.