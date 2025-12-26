El increíble regalo que recibió el hijo de la China Suárez en Navidad

Amancio, hijo de la actriz China Suárez y del actor Benjamín Vicuña, recibió un regalo personalizado que refuerza su amor por el fútbol y por el Galatasaray, equipo en el que juega Mauro Icardi.

La ex Casi Ángeles compartió en sus historias de Instagram momentos de su celebración navideña en lo que ella describe como la “casa de los sueños” junto a su familia.

Una de las imágenes más destacadas muestra a Amancio sonriendo mientras sostiene un cuadro que representa a un niño en un vestuario, con una pelota de fútbol y vistiendo los colores del Galatasaray. En el fondo, se aprecia una camiseta del equipo con un león emblemático, que lleva el nombre del pequeño y el número 9, el mismo que utiliza Icardi.

El interés de Amancio por el fútbol no es reciente, ya que hace días, Suárez publicó un video donde el niño de cinco años daba sus primeros pasos en una escuela de fútbol profesional.