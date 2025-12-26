Wanda Nara presumió el lujoso regalo que recibió por Navidad

Wanda Nara celebró la Navidad en Punta del Este en compañía de su familia y su novio, Martín Migueles. A través de las redes sociales, la mediática compartió una serie de fotos que reflejan la unión familiar.

Durante la medianoche, Nara mostró en sus historias de Instagram una lujosa cartera de Hermès, un regalo que recibió y que destacó con un emoji de Papá Noel. El modelo, una Picnic Birkin Gold Swift con detalles en palladium, es uno de los preferidos de la influencer.

La cartera, presentada en su caja original, presenta un diseño de mimbre en tono natural y cuero marrón. Su exclusividad la sitúa en un rango de precio que podría llegar a los 60 mil dólares, es decir, alrededor de 90 millones de pesos al tipo de cambio del dólar blue actual.

En las últimas semanas, las redes sociales habían estado alborotadas cuando la China Suárez mostró carteras que le habría regalado Mauro Icardi. En ese contexto, Wanda había expresado su descontento por el incumplimiento de Icardi con sus obligaciones alimentarias.