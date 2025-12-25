Blondel explicó por qué eligió jugar para la Selección de Suiza

A menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026, los entrenadores se encuentran en plena preparación de sus listas de convocados. Entre los futbolistas que aspiran a un lugar en las selecciones, destaca Lucas Blondel, jugador de Boca Juniors.

Blondel ha sido observado por la Selección de Suiza tras sus destacadas actuaciones con el equipo argentino. Sin embargo, su escasa participación en el 2025 ha puesto en jaque sus posibilidades de asistir al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador ha expresado su entusiasmo por la posibilidad de representar a Suiza y, en una reciente entrevista, explicó su decisión de aceptar la convocatoria del equipo europeo, descartando así una futura citación a la Selección Argentina. “Es una selección importante, que juega bien al fútbol. No me veía sin aceptar esta oportunidad”, afirmó Blondel en diálogo con La Fábrica del Podcast.

A pesar de su situación actual en Boca, donde ha sido relegado en los minutos de juego, Blondel no descarta la posibilidad de jugar en el Mundial. Planea buscar salir a préstamo durante el primer semestre de 2026 para aumentar su tiempo en cancha y así fortalecer su candidatura a la convocatoria.