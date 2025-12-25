Boca podría disputar un amistoso internacional con Napoli

El proyecto para que Napoli y Boca Juniors disputen un partido amistoso en 2026 avanza, con la propuesta ya presentada a las autoridades del club argentino. La invitación de Napoli se basa en la figura de Diego Armando Maradona y se planea realizar el encuentro en el estadio que lleva su nombre, en la mitad del próximo año.

Napoli está en proceso de renovación del Estadio San Paolo, inaugurado en 1948 y renombrado como Diego Armando Maradona tras la muerte del ídolo. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha anticipado estas obras como parte de los preparativos para la Eurocopa 2032, que se llevará a cabo en Italia y Turquía.

Sin embargo, el calendario podría complicar la realización del amistoso. Según el periodista Martín Costa, aún no hay respuesta por parte de Boca Juniors, y los compromisos de ambos equipos, junto con el Mundial 2026, limitan las fechas disponibles.

Boca Juniors ha tenido experiencias recientes en Europa, el último duelo contra un club europeo fue en agosto de 2018 contra el Barcelona, mientras que su última vez ante un equipo italiano fue en 2009 contra el Milan. En total, Boca y Napoli se han enfrentado una vez previamente, en 1963, cuando el equipo argentino ganó 2-0 en San Paolo. Se esperan novedades sobre el amistoso en los próximos días.