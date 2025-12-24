Lucas Blondel no es tenido en cuenta en Boca y rompió el silencio

A diferencia de River, Boca Juniors aún no ha iniciado su actividad en el mercado de pases, sin un enfoque claro en la incorporación de refuerzos ni en la venta de jugadores que no están en los planes del club.

El Xeneize se encuentra en un período de pausa y descanso, a la espera de decisiones sobre su cuerpo técnico y en negociaciones para desprenderse de futbolistas como Lucas Blondel, quien recientemente habló sobre su situación.

El nacionalizado suizo, que no ha tenido minutos en la cancha y busca competencia de cara a la Copa del Mundo 2026, comentó en el podcast "La Fábrica del Podcast": "Siempre me sentí mucho mejor dentro de una cancha con gente al lado que solo". Refiriéndose a su falta de participación, agregó: "Cuesta no jugar. Eso es lo más difícil para un jugador, no sentirse útil".

Blondel ha sido relegado y no ha jugado en el segundo semestre del año. En el último tiempo, Racing ha mostrado interés en su contratación, mientras Boca pretende recibir alrededor de 2 millones de dólares por él, una cifra que el club de Avellaneda intenta negociar a la baja.