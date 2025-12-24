La Justicia investiga a Foster Gillet y Guillermo Tofoni

La Justicia federal investiga a los empresarios Foster Gillet y Guillermo Tofoni por presunto lavado de activos relacionado con los movimientos en el mercado de pases del fútbol argentino. La investigación se inició en marzo tras una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, que examina transacciones por un total de 30 millones de dólares.

El caso se centra en la contratación de Cristian Medina, mediocampista de Boca Juniors, cuya cláusula de rescisión fue pagada por Gillet, una práctica prohibida en el fútbol argentino. Ante esta irregularidad, el club devolvió el dinero y el propio jugador hizo el depósito, siendo posteriormente transferido a Estudiantes de La Plata.

A pesar de ser titular habitual, el futuro de Medina en Estudiantes es incierto y su posible salida no generaría ingresos para el club presidido por Juan Sebastián Verón.

Tras este episodio, se mencionaron varios jugadores como posibles incorporaciones promovidas por Gillet, entre ellos Rafael Santos Borré y Joaquín Correa. Sin embargo, el único refuerzo que se concretó fue Ezequiel Piovi, cuyo traspaso fue financiado por Estudiantes debido a las complicaciones financieras de Gillet en el exterior.

La investigación también abarca otros intentos fallidos, como el de Valentín Gómez, cuyo traspaso de Vélez a Udinese por 8,5 millones de dólares no se concretó, lo que llevó al jugador a regresar al club. Asimismo, el caso de Rodrigo Villagra es notable; Gillet prometió pagar 11 millones de dólares a River Plate pero no cumplió con el acuerdo, resultando en una denuncia penal del club.

River Plate acusó a Gillet y Tofoni de causar "graves perjuicios al patrimonio del club" mediante supuestas maniobras irregulares. La Justicia continúa investigando para determinar la existencia de un esquema irregular detrás de estas operaciones en el mercado de pases argentino.