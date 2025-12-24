Wanda Nara se fue de la Argentina sin sus hijas

Después de recibir la autorización del juez para que sus hijas, Francesca e Isabella, celebren las fiestas con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió abandonar Argentina. La mediática se trasladó a Punta del Este para pasar la Navidad en compañía de su familia, incluyendo a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, así como a su pareja, Martín Migueles, y su nuera, Carola.

Aunque Nara había planeado pasar las festividades con todos sus hijos, el regreso de Icardi a Argentina cambió sus planes. Las niñas pasarán la Nochebuena y Navidad con su padre, mientras que Wanda tomó un vuelo privado hacia Uruguay. En redes sociales, compartió imágenes de su partida, mostrando momentos de alegría junto a su familia en el aeropuerto.

El fallo del juez Hagopián, que favoreció a Icardi, llevó a rumores sobre el impacto emocional que tuvo en Nara, quien habría suspendido grabaciones de "MasterChef Celebrity" tras enterarse de la noticia.

Al llegar a Punta del Este, Wanda se reunió con su madre, Nora Colosimo, y su hermana Zaira, quienes ya estaban en el país. La familia celebró también el cumpleaños de Andrés Nara, generando un ambiente de calidez familiar.

Se especulaba que Wanda se encontraría con Benjamín Vicuña durante su estadía, lo cual habría causado revuelo tanto en redes sociales como en las vidas de sus exparejas. Sin embargo, este encuentro quedó en pausa hasta que las niñas regresen.

En lo profesional, Nara finalizará sus compromisos en "MasterChef Celebrity" para retomar el trabajo a inicios de enero, dedicando los próximos días a su familia. Cabe destacar que el juez permitió que las hijas de Nara viajaran a Punta del Este, a pesar de las restricciones anteriores.