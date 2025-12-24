Se conoció el motivo por el que empezó la disputa entre Gabriela y Ova Sabatini

El distanciamiento entre Gabriela Sabatini, su hermano Ova y Catherine Fulop ha vuelto a ser objeto de atención mediática. La extenista recientemente visitó Argentina sin informar a su hermano, lo que ha llevado a especulaciones sobre su decisión de distanciarse de su familia de manera definitiva.

En una entrevista para Todo Show (eltrece) este jueves, la periodista Yanina Latorre presentó detalles sobre el origen del conflicto. Según Latorre, la muerte de Beatriz Garófalo, madre de Gabriela y Ova, fue el catalizador de las tensiones que perduran hasta hoy.

Latorre explicó que, tras el fallecimiento de su madre, Gabriela se molestó al enterarse de que Ova y Fulop se habían quedado con joyas, carteras y ropa de Beatriz. "Ellos pensaron que, dado que Gaby es millonaria, no le interesarían esos objetos", afirmó.

Además, la periodista indicó que la disputa también incluye propiedades. Según Latorre, Ova y Catherine intentaron quedarse con un departamento en Miami y otro en Buenos Aires, pero Gabriela aclaró que dichos bienes no eran herencias, sino regalos de su madre.

"Gabriela se sintió utilizada, como si quisieran apropiarse de todo sin esperar su decisión", agregó Latorre, citando fuentes cercanas a la extenista.