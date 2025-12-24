Intentó romper un récord con luces navideñas y terminó evacuando su casa

Lo que comenzó como un ambicioso proyecto navideño terminó en un gran susto para una familia de Frisco, Texas, en Estados Unidos. Con la intención de romper un récord local de decoración, un vecino decidió cubrir su árbol de Navidad con más de 25.000 luces LED, convirtiendo su hogar en una verdadera atracción del barrio durante los días previos a la Navidad.

La instalación demandó varias horas de trabajo, extensiones eléctricas y múltiples conexiones simultáneas. Según relataron testigos, el árbol brillaba intensamente y podía verse a varias cuadras de distancia, lo que atrajo a curiosos y vecinos que se acercaban a tomar fotografías. Sin embargo, la noche de Nochebuena la decoración pasó de espectáculo a peligro.

Un cortocircuito en la base del árbol provocó humo y pequeñas llamas, obligando a la familia a evacuar la vivienda de inmediato y llamar a los bomberos. La rápida intervención evitó que el incendio se propagara al resto de la casa. No se registraron heridos, aunque sí daños materiales menores en la zona del árbol y parte del sistema eléctrico.

Las autoridades locales informaron que el incidente se originó por una sobrecarga eléctrica, producto del exceso de luces conectadas a un mismo circuito. Desde el departamento de bomberos recordaron la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad durante las fiestas, especialmente en un país donde las decoraciones navideñas suelen ser extremadamente elaboradas.

“El espíritu navideño no debería poner en riesgo la seguridad”, señalaron desde el cuerpo de bomberos. El intento de récord quedó inconcluso, pero la familia aseguró que el próximo año optará por una decoración “más modesta y segura”.