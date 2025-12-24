El ex entrenador de Alcaraz rompió el silencio

En los últimos días, el mundo del tenis se sacudió con la noticia de la ruptura entre Carlos Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero. Ambos anunciaron el fin de su colaboración a través de redes sociales, aunque Ferrero puntualizó que la decisión no había sido exclusivamente suya, lo que desató un mar de especulaciones.

Inicialmente, se mencionaron razones económicas y la creciente influencia del padre de Alcaraz, que buscaba un rol más activo en el equipo. También se sugirió un conflicto relacionado con sus respectivas academias. Sin embargo, Ferrero aclaró la situación en una entrevista con Marca, desestimando la mayoría de estas versiones.

“Todo parecía que iba a seguir bien. Sin embargo, al final de cada año se revisan los contratos y había desacuerdos en ciertas condiciones”, declaró Ferrero. Enfatizó que las diferencias surgieron más desde el entorno de Alcaraz que de su propia parte. “El entorno de Carlos busca lo mejor para él, y yo lo mío. Si hubiéramos dialogado, tal vez se podrían haber evitado estos problemas”, explicó.

El año 2023 fue, según Ferrero, exitoso en cuanto a resultados, y la relación entre ambos fue positiva durante la mayor parte del tiempo. “No hubo conflictos ni peleas. Todos pensábamos que continuaríamos juntos después de Turín”, añadió.

Sobre los rumores económicos, Ferrero puntualizó: “Desde joven, el dinero no ha sido mi prioridad. Se ha dicho que pedía más, pero nunca ha sido un problema en nuestra relación”. Aclaró que no existió imposición sobre el lugar de entrenamiento, y que ambos se habían adaptado a las necesidades del circuito.

Respecto a una posible reanudación de su colaboración, Ferrero no descartó esa posibilidad: “No cerraría la puerta a trabajar de nuevo con Carlos. A pesar de las diferencias, nuestra amistad y respeto se mantienen. Le deseo lo mejor y creo que tiene un gran futuro en el tenis”, concluyó.