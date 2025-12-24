Marcelo Moretti desconoció la Asamblea Extraordinaria y profundizó la crisis en San Lorenzo

La crisis política en San Lorenzo se intensifica. Este martes, tras la designación de Sergio Costantino como presidente interino hasta 2026, Marcelo Moretti reapareció y anunció su intención de completar su mandato, desafiando la decisión de la Asamblea extraordinaria.

En una entrevista con Picado TV, Moretti informó que ya ha presentado una impugnación ante el Juzgado, afirmando: "Estamos muy tranquilos. Esa Asamblea quedará nula". Añadió que busca retomar su cargo por los dos años restantes de su mandato, elegido democráticamente por los socios.

Moretti criticó la reunión que condujo a la acefalía, afirmando que la convocó pero no la inició, y que la ausencia de un quórum legítimo invalidaba sus resultados. "El acta está fraguada; había supuestos 18 asistentes, pero solo éramos 15 y de esos, siete no renunciaron". Denunció que se trató de un "golpe de Estado".

Si la Justicia se pronuncia en su contra, Moretti planea apelar a la Cámara Civil, reiterando su confianza en ganar el caso.