En Estados Unidos aprobaron la primera píldora contra la obesidad

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la comercialización de la primera píldora oral para tratar la obesidad, conocida como semaglutida de 25 mg, que se tomará una vez al día. Este medicamento, desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, es la versión oral del inyectable Wegovy y se convierte en el primer tratamiento oral con el principio activo GLP-1 dirigido a personas con obesidad o sobrepeso en el país.

La semaglutida actúa imitando una hormona natural que regula el apetito y la saciedad. Según las agencias internacionales, se espera que el medicamento esté disponible en Estados Unidos a partir de enero de 2026, marcando un avance significativo en la lucha contra la obesidad, que afecta a aproximadamente 100 millones de personas en el país.

En los ensayos clínicos, específicamente en el estudio OASIS 4, se observó que los adultos con obesidad o sobrepeso que tomaron la semaglutida oral experimentaron una pérdida de peso promedio del 16,6%, siempre que mantuvieran la adherencia al tratamiento. Es importante destacar que la píldora debe ser ingerida en ayunas con un sorbo de agua, esperando al menos 30 minutos antes de comer o beber para asegurar su correcta absorción.

Los efectos secundarios más comunes reportados incluyen náuseas y diarrea, que afectaron al 74% de los participantes que tomaron la píldora, en comparación con el 42% en el grupo de placebo.