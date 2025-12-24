Salió a la luz lo que hizo Christian Petersen antes de subir al volcán Lanín

Christian Petersen, reconocido chef, se encuentra internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, aunque su estado de salud permanece incierto. La familia ha decidido no brindar detalles sobre su condición.

En un comunicado, los guías que lo acompañaron en su excursión al volcán Lanín revelaron que Petersen había hecho peticiones particulares antes de la actividad, como la necesidad de caminar en silencio. Esto llevó a que participara de manera individual, siempre bajo la supervisión de un guía cercano.

Los guías señalaron que, alrededor de la medianoche, Petersen mostró un comportamiento inusual y optó por descender tras causar malestar entre otros turistas. Sin embargo, reafirmaron que Cristián "descendió en buenas condiciones generales, sin problemas físicos, arritmias ni síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular, como se ha informado erróneamente en algunos medios".