La política de empleo del gobernador Pullaro: 6.000 despidos y un aumento en los cargos políticos

Desde la implementación de su política de empleo hace dos años, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha reducido la planta permanente del Estado provincial en 6.000 puestos. Esta medida, que también incluye ajustes salariales, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo que varía entre el 8,5% y el 17,4%.

En contraste, la administración de Pullaro ha triplicado los cargos políticos, que ahora incluyen un 33% más de personal superior, como directores y ministros, y un aumento del 265% en "asistentes técnicos", puestos de designación directa que no requieren concurso. Estos datos provienen de un estudio del Centro de Economía Política (Cepa), publicado este lunes.

Durante su primer año, Pullaro enfatizó la reducción del "gasto político", estableciendo, por ejemplo, que ningún funcionario podría hospedarse en hoteles de más de tres estrellas con fondos públicos. A pesar de esto, a la fecha, el incremento en los cargos políticos representa un cambio significativo en la estructura del empleo público.

En su discurso ante la Legislatura el 1 de mayo de 2024, Pullaro cuestionó el aumento de la planta pública que, según él, había sido responsable del 71% del déficit provincial en 2023. Criticó a su antecesor, Omar Perotti, y aseguró que su gestión reformaría los mecanismos para limitar el acceso a la planta permanente para funcionarios designados.

El informe de Cepa indica que la mayor reducción de empleo afectó al sector educativo, donde se perdieron alrededor de 4.800 puestos, mientras que el sector de seguridad vio un aumento del 3% en la cantidad de trabajadores. En total, de 2023 a 2025, la planta permanente del sector público ha disminuido, en especial en educación y el escalafón general.

En cuanto a los salarios, el personal de sectores como Educación y Salud ha reportado caídas significativas en su poder adquisitivo, en contraste con las fuerzas policiales, que también sufrieron un deterioro del 15,7%. Según Cepa, la caída salarial promedio oscila entre el 8,5% y el 17,4% desde noviembre de 2023.

En resumen, la gestión de Pullaro ha visto una notable reducción en el empleo estable del gobierno, mientras que los salarios en los sectores más bajos han caído, y al mismo tiempo, ha aumentado significativamente el personal político con altos salarios.