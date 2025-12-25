Pichetto compara el plan de Milei con el de Martínez de Hoz y advierte sobre un ajuste “más severo”

Pichetto comparó el plan económico de Milei con el de Martínez de Hoz durante la dictadura.

Aseguró que el ajuste actual es más severo que el aplicado en aquel período.

Cuestionó el uso del dólar bajo como ancla y advirtió sobre su impacto negativo en la producción.

Puso en duda el relato oficial sobre la inflación como principal logro de gestión.

Analizó las elecciones legislativas y sostuvo que el Gobierno estuvo cerca de perder.

Atribuyó el triunfo oficialista a factores externos y a la falta de propuestas opositoras.

El diputado nacional y líder de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, lanzó duras críticas contra la política económica del gobierno de Javier Milei y la comparó abiertamente con el modelo aplicado por José Martínez de Hoz durante la última dictadura militar. En sus declaraciones, el dirigente no solo enumeró similitudes entre ambos esquemas, sino que fue más allá al sostener que el plan actual profundiza rasgos que, según su visión, ni siquiera pudieron consolidarse en aquel contexto autoritario.

“Este plan es el de Martínez de Hoz, era el sueño húmedo de Martínez de Hoz”, afirmó Pichetto al analizar el rumbo económico del Gobierno. Según planteó, durante la dictadura ese programa no llegó a concretarse plenamente porque la Argentina todavía conservaba un peso económico y social que limitó la posibilidad de avanzar sobre los salarios en la magnitud que hoy, a su entender, impulsa la administración libertaria. En ese sentido, sostuvo que ni siquiera en “la dictadura más atroz” se logró destruir los ingresos de los trabajadores como ocurre en la actualidad.

El diputado describió el modelo económico de aquellos años como un esquema basado en un dólar artificialmente bajo, con el objetivo de comprimir los salarios del sector privado y público hasta niveles comparables con los de países de la región con estructuras productivas más débiles. A ese combo, agregó los despidos en el Estado y la pérdida de poder adquisitivo como herramientas centrales para disciplinar la economía. Para Pichetto, ese mismo patrón se replica hoy, aunque con mayor intensidad y sin los contrapesos que existían décadas atrás.

Uno de los ejes centrales de su crítica se concentró en la inflación, el principal argumento defensivo del oficialismo tras dos años de gestión. Pichetto recordó que durante el gobierno de facto también se ensayaron distintas explicaciones para justificar la persistencia inflacionaria. Primero, señaló, se apuntó a los salarios “demasiado altos”, que fueron recortados de manera drástica. Luego, el foco se trasladó a la emisión monetaria, que fue restringida. Sin embargo, la inflación continuó.

Según el dirigente, el último factor señalado en aquel entonces fue el tipo de cambio. “El modelo es dólar bajo”, resumió, y advirtió que esa política resulta “letal” para la producción nacional, la industria, el turismo y la economía en general. En su análisis, un tipo de cambio atrasado puede generar una aparente estabilidad de precios en el corto plazo, pero termina erosionando la competitividad y provocando un deterioro profundo del entramado productivo, sin que exista un sector claramente beneficiado en el mediano plazo.

Más allá de la crítica económica, Pichetto también se refirió al escenario político y a los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que fueron ampliamente favorables a La Libertad Avanza, pese a que las proyecciones previas anticipaban un resultado adverso para el oficialismo. Según el diputado, una semana antes de los comicios el Gobierno atravesaba una situación delicada y enfrentaba un escenario electoral desfavorable.

En ese contexto, atribuyó el cambio de tendencia a factores externos y discursivos. Entre ellos, destacó el impacto del mensaje del expresidente estadounidense Donald Trump, quien, según Pichetto, dejó entrever que una eventual derrota de Milei implicaría la falta de apoyo internacional. Para el dirigente, ese mensaje fue “demoledor” en plena campaña y contribuyó a ordenar respaldos en torno al oficialismo.

Al mismo tiempo, cuestionó a la oposición por la falta de propuestas consistentes. A su juicio, los intentos de frenar a Milei carecieron de un programa claro y de respuestas concretas a las demandas sociales, lo que terminó reforzando la posición del Gobierno en las urnas. En ese marco, Pichetto planteó que el resultado electoral no implica necesariamente un aval al modelo económico, sino que responde a una combinación de factores coyunturales y a la ausencia de alternativas convincentes.

Con estas definiciones, el dirigente volvió a ubicarse en un lugar crítico frente al rumbo económico del Ejecutivo y reabrió un debate sensible al trazar paralelismos históricos con uno de los períodos más controvertidos de la política económica argentina.