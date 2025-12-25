El mensaje navideño de Pullaro: "La provincia imparable de Santa Fe"

Al pie del árbol navideño de la ciudad de Esperanza, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió un saludo por las fiestas para toda la población.

A través de las redes sociales, el mandatario eligió sentidas palabras dedicadas a la ciudadanía provincial, donde también dejó su anhelo para el 2026.

"Quiero mandarles un abrazo grande a cada santafesino y santafesina. Que sea un momento de encuentro, de paz y de compartir con la familia y los seres queridos", comenzó.

"Que el 2026 nos encuentre con más esperanza, más trabajo y más ganas de seguir construyendo una provincia mejor entre todos. Feliz Navidad", sumó Pullaro.

"Imparable"

En el video, el mandatario provincial lanzó: "Estoy en Esperanza, la primera colonia agrícola organizada. Quiero dejarles un fuerte abrazo y que la pasen muy bien".

"Que tengan un gran año, que tengamos un gran 2026, lleno de esperanza para que la provincia invencible de Santa Fe, se transforme en la provincia imparable de Santa Fe", cerró.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.