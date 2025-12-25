Mensaje navideño y advertencia política: Milei promete acelerar las reformas en 2026

Milei utilizó el saludo de Navidad para hacer un balance del primer año de gestión.

Destacó el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la eliminación del cepo cambiario.

Aseguró que las políticas oficiales redujeron la pobreza y consolidaron la estabilización económica.

Reivindicó la política de seguridad y el control de la protesta social.

Celebró la implementación de la Boleta Única de Papel y el triunfo legislativo de su espacio.

Cerró el mensaje con una advertencia: el segundo tramo del mandato tendrá más reformas.

En la víspera de Nochebuena, el presidente Javier Milei difundió un mensaje grabado para saludar por las fiestas y, al mismo tiempo, dejar una definición política de cara al segundo tramo de su mandato. Con un tono celebratorio y confrontativo, el jefe de Estado repasó lo que considera los principales logros de su gestión y cerró con una advertencia dirigida tanto a la dirigencia política como a la sociedad: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

El video, publicado el miércoles 24 de diciembre en redes sociales, se inscribe en una estrategia comunicacional ya habitual del Presidente para marcar agenda en fechas simbólicas. A diferencia del año pasado, cuando apareció caracterizado como Papá Noel y empuñando una motosierra, esta vez Milei optó por un mensaje más sobrio en las formas, aunque no menos enfático en el contenido. La consigna fue clara: consolidar lo hecho y anticipar un proceso de cambios aún más profundo.

Según trascendió desde el entorno presidencial, el objetivo central del mensaje fue realizar un balance económico, político y social del primer año de gestión. En ese marco, Milei destacó la eliminación del déficit fiscal consolidado, que —según afirmó— pasó de 15 puntos del PBI a cero. “Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, sostuvo, reforzando el eje central de su programa económico.

El Presidente también celebró el descenso de la inflación y aseguró que las políticas implementadas permitieron sacar a 12 millones de personas de la pobreza, una afirmación que refuerza el relato oficial sobre los efectos positivos del ajuste. En la misma línea, volvió a remarcar la eliminación definitiva del cepo cambiario y anunció la firma de un acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos, presentado como un hito de la política exterior y económica.

En el plano del orden público y la seguridad, el mensaje incluyó una reivindicación del endurecimiento de la política frente a la protesta social y al narcotráfico. Milei resaltó que durante su gestión se alcanzó “cero protestas” y ponderó el accionar del Ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, afirmó, alineado con el discurso de mano dura que caracteriza a su administración.

El repaso incluyó también una referencia al plano institucional y electoral. Milei elogió la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en las elecciones de medio término. En ese tramo, subrayó el carácter político de la medida y se diferenció de gestiones anteriores: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, sostuvo.

El mensaje retomó, además, el clima posterior al triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre. Con un tono épico, el Presidente habló de “pintar de violeta todo el país” y afirmó que la sociedad confirmó “su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”. En ese contexto, anticipó un Congreso alineado con su proyecto y prometió avanzar “hasta el hueso” para convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo”.

El cierre combinó el saludo tradicional con la reafirmación ideológica que caracteriza al mandatario. Tras desear felices fiestas con su ya conocido “Que Dios los bendiga, que las fuerzas del Cielo los acompañe y Viva la Libertad, carajo”, el video culminó con un mensaje sin matices: la etapa que viene estará marcada por un ritmo aún mayor de reformas estructurales. Una señal política clara de que el Gobierno no prevé moderar su agenda, sino profundizarla.