Maravilla Martínez en la pelea por un premio junto a Lionel Messi

Lionel Messi reafirmó en 2025 su vigencia en el fútbol, a los 38 años, al ser fundamental tanto en la Selección Argentina como en el Inter Miami, donde conquistó el campeonato de la MLS. Su talento y humildad le permiten seguir siendo una figura emblemática en el deporte, causando ovaciones incluso en países sin tradición futbolera, como India.

Esta longevidad en la élite del fútbol no solo le ha valido títulos y popularidad, sino también una nueva oportunidad de conseguir un premio individual importante. Messi ha sido nominado al Rey de América, un galardón otorgado por el diario El País de Uruguay, que aún no forma parte de su amplio palmarés.

Junto a él, figuran en la terna Adrián “Maravilla” Martínez de Racing, destacado por su rendimiento en el fútbol argentino, y Giorgian De Arrascaeta, figura de la Selección Uruguaya y clave en el Flamengo campeón de América.

El ganador del Rey de América se anunciará el 31 de diciembre, al finalizar el año futbolístico, y será elegido a través del voto de los lectores, quienes determinarán al jugador más destacado del continente en la temporada.