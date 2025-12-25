Detox después de los festejos, ¿sí o no?: qué aconsejan los nutricionistas

La Navidad ha llegado, y con ella, la tradición de reunirse con familiares y amigos, intercambiar regalos, y, por supuesto, disfrutar de abundantes comidas y bebidas. Sin embargo, a pesar de las advertencias de especialistas, muchas personas terminan cayendo en el descontrol alimenticio durante estas festividades, lo que resulta en malestar físico y emocional después de los excesos.

Los expertos sugieren que la clave no está en recurrir a métodos de "desintoxicación" agresivos, sino en entender cómo funciona el cuerpo. La licenciada en Nutrición Eugenia Briz explicó que el organismo posee un eficaz sistema de auto-limpieza. "El hígado y los riñones trabajan conjuntamente para eliminar desechos, y el intestino se encarga de seleccionar y absorber los nutrientes necesarios", afirmó. Por lo tanto, en lugar de buscar dietas restrictivas, es más efectivo adoptar una alimentación equilibrada que apoye estos procesos naturales.

Florencia Salva, licenciada en Nutrición del Hospital de Clínicas, también destacó que las comidas festivas son una oportunidad para disfrutar y compartir. Sugirió que la clave está en no etiquetar los alimentos como buenos o malos y disfrutar de la comida elegida sin excesos. "Lo importante es la cantidad que consumimos", enfatizó.

En cuanto al ayuno intermitente, la licenciada María Cecilia Ponce advirtió que este método debería considerarse como una estrategia nutricional a largo plazo, y no como una compensación por los desórdenes alimenticios de las fiestas. Sostuvo que el ayuno puede tener beneficios para la digestión y el metabolismo, pero su aplicación debería ser consciente y planificada.

Para evitar la necesidad de un detox post-festividades, los nutricionistas recomiendan incorporar más vegetales en las comidas y moderar las porciones. Salva sugirió innovar con recetas utilizando ingredientes más saludables, como reemplazar aderezos pesados por opciones más ligeras elaboradas con vegetales.

El mensaje es claro: es posible disfrutar de la cena navideña sin caer en excesos que puedan afectar la salud. Adoptar una alimentación consciente y balanceada es la clave para disfrutar de las festividades de manera saludable.



