Cómo mantener la actividad física durante las fiestas

La llegada de la Navidad trae consigo un aumento en los viajes y desplazamientos, ya que muchas personas se trasladan para celebrar con familiares y amigos. Aquellos que permanecen en sus ciudades también experimentan cambios en su rutina habitual debido a las vacaciones y el final del ciclo escolar. Este periodo festivo, que a menudo incluye numerosas reuniones sociales, puede dificultar el mantenimiento de hábitos de ejercicio físico.

Noelia Belando, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Europea de Madrid, destaca que los gimnasios suelen estar más concurridos o cerrados durante estas fechas, lo que puede dificultar la actividad física habitual. Sin embargo, la experta sugiere que los que tienen un buen compromiso con el ejercicio pueden adaptar sus rutinas durante las fiestas.

Ejercicio en la Naturaleza: Beneficios Adicionales

Belando aconseja aprovechar el tiempo libre para realizar actividades al aire libre, como senderismo, que no solo mantienen la forma física, sino que también ofrecen beneficios adicionales. “Salir a la naturaleza puede mejorar nuestro estado de ánimo y la salud ósea, gracias a la exposición al sol”, señala.

La doctora subraya que el ejercicio en un entorno natural puede aumentar la percepción de esfuerzo, lo que permite disfrutar más de la actividad. Esto es particularmente beneficioso para quienes están comenzando a ejercitarse, ya que combina la socialización y la exploración de nuevos paisajes.

Equilibrio entre Comidas y Ejercicio

Participar en reuniones sociales es esencial para la salud mental, pero Belando advierte que las festividades no deben centrarse únicamente en las comidas. Recomienda integrar el ejercicio como parte del disfrute de la Navidad, en lugar de verlo como un castigo por las excesos alimenticios.

Mantener horarios regulares para dormir, comer y hacer ejercicio es clave. Aunque no sea posible entrenar todos los días, Belando sugiere al menos dos o tres sesiones semanales de actividad física, combinando entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico.

Actividades Compartidas para el Bienestar

Finalmente, la experta anima a buscar actividades que permitan socializar mientras se hace ejercicio, como salir a correr, practicar senderismo o jugar al pádel. “El objetivo es encontrar una forma de disfrutar con amigos y familiares al tiempo que se cuida el bienestar físico y mental”, concluye Belando.