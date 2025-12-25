Zaira Nara contó cómo es su vínculo actual con Mauro Icardi

Zaira Nara contó cómo es su vínculo actual con Mauro IcardiESPECTÁCULOAna COHEN
Zaira Nara habló sobre su relación actual con Mauro Icardi y la China Suárez en una entrevista para "La mañana con Moria" (eltrece). La top model reconoció que, aunque anteriormente mantuvo un buen vínculo con Icardi, actualmente esa relación ha cambiado. "Con Mauro siempre tuve un excelente vínculo, hoy no lo tengo", afirmó.
No obstante, Zaira expresó su deseo de mantener la unidad familiar y demostrar su apoyo por el bienestar de las hijas de Wanda Nara: "Todo lo que sea en beneficio de mis sobrinas va a contar con mi apoyo. Mis sobrinas son la luz de mis ojos también".
Sobre la actual pareja de Icardi, la China Suárez, Zaira fue directa: "Nunca te escuché hablar mal de Eugenia". A lo que añadió: "Soy ordenada y a mí no me gusta el escándalo. He trabajado con ella. No hice mi carrera a base de escándalos".
Por último, ante la pregunta sobre un supuesto romance con el magnate francés Robert Strom, Nara aclaró que este año ha estado enfocada en su soltería. "La verdad es que estoy disfrutando mucho la soltería, tenía ganas de esto. Este año lo termino soltera", concluyó.