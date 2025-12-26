Cuatro bodas y cuatro divorcios en 37 días: la increíble maniobra para obtener licencia paga

Un empleado de un banco en Taiwán ha desatado una controversia al aprovechar una laguna en la ley laboral del país. Según la legislación taiwanesa, los trabajadores tienen derecho a ocho días de licencia remunerada al casarse. El hombre, que optó por permanecer en el anonimato, se casó el 6 de abril del año pasado y solicitó su licencia correspondiente.

Sin embargo, al finalizar su licencia, se divorció de su esposa y se volvió a casar con ella al día siguiente, iniciando así una serie de matrimonios y divorcios que duraron 37 días. En total, contrajo matrimonio con la misma mujer cuatro veces y se divorció tres, acumulando 32 días de licencia paga.

Cuando el banco se dio cuenta de sus acciones, se negó a otorgarle más días de licencia, lo que llevó al empleado a presentar una queja en la Oficina de Trabajo de Taipei. Argumentó que había sido injustamente privado de su derecho a licencia, ya que, según él, tenía derecho a ocho días por cada matrimonio.

La investigación concluyó que el banco había infringido la ley laboral, resultando en una multa de NT$ 20,000 (aproximadamente USD 700). Sin embargo, el banco apeló la decisión, cuestionando la validez del uso repetido de la licencia por boda. El 10 de abril, la Oficina Laboral de Beishi ratificó la multa, a pesar de calificar la conducta del empleado como poco ética.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas sobre la legalidad de sus acciones y la necesidad de reformas en la legislación laboral. Aunque algunos señalaron que cualquier persona podría replicar el mismo truco, hasta el momento nadie lo había intentado.