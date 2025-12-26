Navidad con consumo cauteloso: cayeron las ventas de juguetes y el sector mira con prudencia a Reyes

Las ventas de juguetes en Navidad cayeron 6,9% interanual en unidades.

Diciembre mostró una leve mejora, aunque no compensó la baja acumulada del año.

El 95% de las compras se realizó con medios electrónicos y casi no hubo uso de efectivo.

El juguete nacional tuvo mejor desempeño que el importado, con precios estables.

El comercio físico fue el más afectado, mientras que el canal online se mantuvo estable.

El sector encara Reyes Magos con expectativas moderadas y foco en la seguridad del consumidor.

Las ventas de juguetes durante las Fiestas de Navidad registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año pasado, en un escenario atravesado por presupuestos familiares ajustados, decisiones de compra más racionales y un consumo que sigue mostrando señales de cautela. Así lo informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que presentó un balance de la campaña navideña y proyectó expectativas moderadas de cara a la celebración de Reyes Magos.

Pese al resultado negativo, desde el sector remarcaron que el desempeño de diciembre fue mejor al previsto. El presidente de la entidad, Matías Furió, explicó que noviembre había mostrado una baja “fuerte e inesperada”, lo que encendió señales de alerta anticipadas. Sin embargo, en los días previos a Nochebuena se observó una mejora en el ritmo de ventas que permitió morigerar la caída, aunque no fue suficiente para compensar el retroceso acumulado desde el Día del Niño y los meses posteriores.

El comportamiento del mercado estuvo fuertemente condicionado por las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento. En un contexto de tasas en descenso, los comercios lograron ofrecer cuotas sin interés, lo que se consolidó como un factor clave para sostener el nivel de actividad, especialmente en las compras de último momento. Este fenómeno profundizó un cambio estructural en los hábitos de pago: según el relevamiento de la CAIJ, el 95% de las operaciones se realizó a través de medios electrónicos, como tarjetas de crédito y billeteras virtuales, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente marginal.

El canal online, que representa alrededor del 25% del mercado, se mantuvo estable pero sin crecimiento interanual. Desde la cámara atribuyeron este comportamiento al avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon, que concentran una parte creciente de la demanda. En contrapartida, el comercio físico tradicional fue el más golpeado, con una caída cercana al 10%, lo que terminó impactando de manera directa en el resultado global del sector.

En términos de precios, el ticket promedio mostró una marcada segmentación. Las jugueterías de barrio registraron compras cercanas a los $19.000 por unidad, los supermercados se ubicaron en torno a los $10.000, mientras que las cadenas especializadas alcanzaron valores promedio de $45.000. El dato refleja un mercado mayoritariamente concentrado en productos de gama baja y media, con menor rotación de artículos premium.

Desde la CAIJ destacaron que no se produjeron aumentos de precios a lo largo del año y subrayaron dos realidades claramente diferenciadas. Por un lado, el juguete nacional tuvo una muy buena performance, apalancada en precios previsibles y en una relación precio–calidad alineada con el poder adquisitivo actual. Por otro, la oferta importada mostró un desempeño negativo, con precios distorsionados, sobreoferta y falta de coherencia comercial, factores que generaron confusión y desconfianza entre los consumidores.

Durante la campaña navideña, las elecciones de las familias se concentraron en categorías que combinaron valor lúdico, durabilidad, accesibilidad y uso compartido. Se destacaron los juguetes de primera infancia, los artículos de aire libre y verano, los juegos de mesa familiares, los juguetes creativos y de manualidades, las muñecas y bebotes, y los peluches interactivos con tecnología simple. En el segmento premium, marcas internacionales mantuvieron visibilidad, aunque con baja rotación.

De cara a Reyes Magos, el sector renueva la apuesta, aunque sin expectativas de un repunte significativo. En ese marco, la CAIJ puso el foco en la seguridad de los productos. Furió resaltó el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó multas por más de $100 millones a importadores que comercializaban juguetes sin cumplir la normativa vigente. El mensaje hacia las familias es claro: priorizar la compra en comercios formales y elegir productos con marcado de conformidad.

Con precios contenidos, protagonismo del juguete nacional y un consumo más responsable, la industria busca amortiguar la caída en un mercado que sigue reflejando las tensiones del poder adquisitivo.