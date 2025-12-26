El Gobierno avanza en una reestructuración profunda de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad enfrenta una deuda cercana a los 200 mil millones de pesos.

El ministro de Defensa impulsó una auditoría para detectar irregularidades en gestiones anteriores.

El Gobierno analiza dividir IOSFA en dos entidades: una policial y otra militar.

Economía evalúa otorgar asistencia financiera para sostener el sistema sanitario.

Persisten reclamos sindicales por el impacto de la crisis en los afiliados.

La reforma se inscribe en un proceso más amplio de reordenamiento de la estructura militar.

El Gobierno nacional se apresta a anunciar en los próximos días una reestructuración de fondo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una de las entidades sanitarias más grandes del Estado, que atraviesa una crisis financiera y operativa de gran magnitud. La iniciativa es impulsada por el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien colocó la resolución de este conflicto entre las prioridades centrales de su gestión.

A poco de asumir, Presti ordenó una auditoría integral del organismo, una medida que ya había sido evaluada por su antecesor, Luis Petri. En el seno del Ejecutivo existe la convicción de que durante administraciones anteriores se produjeron irregularidades severas en el manejo del instituto, que derivaron en el actual colapso financiero. Con más de 600 mil afiliados, IOSFA se convirtió en la tercera obra social estatal en volumen, pero arrastra un pasivo estimado en alrededor de 200 mil millones de pesos.

El impacto de esta situación se tradujo en demoras, recortes y cancelaciones de prestaciones, especialmente en tratamientos de alto costo. Uno de los casos más críticos se registra en Punta Alta, en el sur bonaerense, donde una porción significativa de la población depende de la obra social. Según cifras gremiales, más de la mitad de los habitantes de esa ciudad están afiliados a IOSFA y padecen atrasos prolongados en la atención médica, una situación que encendió alarmas sociales y políticas.

Desde el sector sindical, las críticas se endurecieron ante la posibilidad de cambios estructurales. Dirigentes gremiales advirtieron sobre el riesgo de que miles de trabajadores queden sin cobertura sanitaria en un contexto económico que les impide acceder a servicios privados. En ese marco, reclamaron que cualquier reforma preserve el derecho a la salud y no se traduzca en una reducción de prestaciones.

Frente a este escenario, Presti mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con el objetivo de consensuar una salida política y financiera. La propuesta que tomó mayor fuerza consiste en dividir el actual organismo en dos estructuras diferenciadas: una que se haga cargo de la cobertura de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y otra orientada exclusivamente a las Fuerzas Armadas.

Aún resta definir el encuadre de los afiliados pertenecientes a la Gendarmería y a la Prefectura Naval, que podrían ser incorporados a cualquiera de las dos nuevas entidades. Según fuentes del área, la segmentación permitiría ordenar un sistema que hoy funciona de manera desarticulada, especialmente en el sector policial, identificado como el más comprometido desde el punto de vista financiero.

En este esquema, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumiría la administración de los recursos destinados a los efectivos bajo su órbita, mientras que la obra social de los militares podría transformarse en una entidad independiente, conducida por un oficial en actividad con experiencia en gestión hospitalaria.

En paralelo, existe un acuerdo avanzado con el Ministerio de Economía para que el Tesoro brinde asistencia financiera que permita afrontar la pesada deuda acumulada. La propuesta final será elevada al jefe de Gabinete, quien deberá definir si habilita el avance de la reforma. De obtener luz verde, los cambios se formalizarán mediante un decreto presidencial y se anunciarán en conferencia de prensa.

La reestructuración se da, además, en un contexto sensible dentro de las Fuerzas Armadas, atravesado por recientes episodios trágicos y por una renovación de la cúpula militar. En las próximas semanas se concretarán retiros y pases a disponibilidad de altos mandos, en una señal de reordenamiento institucional que acompaña la redefinición del sistema de salud para el personal uniformado.