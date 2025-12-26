Jorge Macri apuesta al diálogo para resolver la disputa por la coparticipación porteña

Jorge Macri se mostró optimista sobre una solución al conflicto por la coparticipación.

La Ciudad prioriza defender sus recursos sin profundizar un enfrentamiento con la Nación.

El diálogo político es el eje central de la estrategia porteña.

La administración local acepta alternativas de pago, sin resignar derechos de fondo.

La Corte Suprema sigue siendo una opción si fracasan las negociaciones.

Hay confianza en llegar a un acuerdo con el equipo económico nacional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó su optimismo respecto de una posible solución al conflicto por los fondos de coparticipación, una de las principales tensiones abiertas entre la administración porteña y el Gobierno nacional. Con un tono moderado, el mandatario remarcó que la prioridad de su gestión es defender los recursos que corresponden a la Ciudad sin profundizar un enfrentamiento institucional con la Casa Rosada.

En ese marco, Macri planteó que el camino elegido es el del entendimiento político con el presidente y su equipo económico. Según explicó, la Ciudad está dispuesta a explorar distintas alternativas que permitan destrabar el conflicto, siempre y cuando se respete el derecho de fondo y se contemplen mecanismos de pago razonables. “El objetivo es cuidar los recursos de los tres millones de vecinos porteños, pero hacerlo con responsabilidad y diálogo”, señalaron desde su entorno.

La disputa por la coparticipación, que se arrastra desde decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en años anteriores, impacta de manera directa en las finanzas de la Ciudad. Para la administración porteña, se trata de fondos clave para sostener servicios esenciales como seguridad, salud y educación. En ese contexto, Macri busca equilibrar la defensa de esos ingresos con una estrategia política que evite escalar el conflicto.

El diálogo como eje central de la estrategia aparece como una definición clara de esta etapa. El jefe de Gobierno sostuvo que existen diferentes modalidades posibles para arribar a un acuerdo y que la Ciudad no se cierra a ninguna opción que resulte viable para ambas partes. Sin embargo, fue enfático al aclarar que esa flexibilidad no implica resignar derechos ni aceptar soluciones que comprometan la autonomía financiera porteña.

Desde el gobierno local insisten en que una confrontación abierta con la Nación no aportaría beneficios concretos y podría derivar en un escenario de mayor incertidumbre. Por eso, Macri remarcó la necesidad de sostener canales de comunicación permanentes con el Ejecutivo nacional como la mejor herramienta para acercar posiciones y construir una salida duradera al conflicto.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia sigue funcionando como respaldo institucional para la Ciudad. Macri reconoció que la vía judicial continúa siendo una alternativa válida en caso de que las negociaciones no prosperen. No obstante, reiteró que su intención es evitar “romper lanzas” y profundizar la disputa en los tribunales, al menos en esta etapa. La apuesta es clara: agotar primero la instancia política antes de avanzar en una confrontación judicial de mayor alcance.

En ese sentido, el jefe de Gobierno manifestó su confianza en el diálogo con el equipo económico nacional, encabezado por el ministro Luis Caputo. Según indicó, las conversaciones son frecuentes y se desarrollan en un clima de respeto institucional. Desde la Ciudad interpretan que existe voluntad política para encontrar una solución que permita ordenar el conflicto sin judicializarlo de inmediato.

La postura de Macri también busca enviar una señal hacia los mercados y los actores económicos, en un contexto donde la previsibilidad fiscal es un factor clave. Un acuerdo por la coparticipación permitiría despejar una fuente de tensión entre la Nación y la Ciudad, y dar mayor certidumbre sobre los recursos disponibles para la gestión porteña en el mediano plazo.

Mientras tanto, la administración local continúa sosteniendo que la defensa de los fondos no es solo una cuestión política, sino una necesidad concreta para garantizar el funcionamiento de la Ciudad. Con ese argumento, Macri intenta posicionarse como un actor dispuesto a negociar, pero firme en la protección de los intereses porteños. El resultado de esta estrategia dependerá, en buena medida, de la capacidad de ambas partes para transformar el diálogo en un acuerdo concreto.