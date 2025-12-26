Las criptomonedas cierran el año bajo presión y profundizan las caídas de los principales activos

Bitcoin cayó cerca de 1% y se ubicó en torno a los u$s86.700.

Ethereum y las principales altcoins acompañaron la tendencia bajista.

Las salidas de ETF al contado en EEUU presionan sobre el precio de Bitcoin.

El nivel de u$s90.000 se consolida como una resistencia difícil de superar.

La menor liquidez de fin de año amplifica la volatilidad del mercado.

El sector cierra el año con cautela y señales de reacomodamiento.

El mercado de criptomonedas volvió a operar en terreno negativo, con bajas que se concentraron especialmente en los activos de mayor capitalización y que reflejan un clima de cautela creciente entre los inversores. En un contexto de menor liquidez, típico de las últimas semanas del año, y con señales de enfriamiento en la demanda institucional, Bitcoin y Ethereum encabezaron un nuevo retroceso que se extendió al resto del ecosistema cripto.

Bitcoin (BTC), la principal criptomoneda del mercado, registró una caída cercana al 1% y se ubicó en torno a los u$s86.700, según datos de plataformas de referencia. Con este movimiento, la criptodivisa acumula una baja aproximada del 6% en lo que va del año, consolidando un cierre de ejercicio marcado por la volatilidad y la dificultad para sostener niveles clave. Ethereum (ETH), por su parte, profundizó la tendencia bajista con un retroceso del 1,4%, hasta la zona de los u$s2.896.

La debilidad no se limitó a los dos activos principales. Las altcoins también mostraron caídas generalizadas: Solana cedió alrededor de 1,4%, BNB retrocedió 1,3% y Ripple (XRP) perdió cerca de 1,1%. Este comportamiento sincronizado refuerza la idea de un mercado que atraviesa una fase de corrección amplia, con escaso apetito por el riesgo y pocas señales de catalizadores positivos en el corto plazo.

Uno de los factores centrales que explican la presión sobre Bitcoin es la persistente salida de fondos desde los ETF al contado listados en Estados Unidos. Tras varios meses de fuertes ingresos de capital institucional, los datos más recientes muestran un cambio de tendencia. De acuerdo con registros de firmas especializadas en análisis del mercado cripto, los ETF de Bitcoin al contado anotaron salidas netas cercanas a los u$s500 millones durante la última semana, una señal que impactó de lleno en la confianza de los operadores.

Este drenaje de fondos se combina con la incapacidad de Bitcoin para recuperar y sostener el nivel de los u$s90.000, que se consolidó como una resistencia técnica relevante. En los últimos intentos, la criptomoneda fue rechazada reiteradamente en esa zona, lo que alimentó ventas y reforzó un patrón de precios lateral a bajista. En las primeras operaciones asiáticas, el activo volvió a mostrar dificultades para encontrar impulso, extendiendo una dinámica de movimientos acotados y sin volumen significativo.

El contexto estacional también juega un papel clave. La cercanía de las fiestas de fin de año reduce la actividad de muchos participantes del mercado, lo que deriva en una menor liquidez y en movimientos de precios más sensibles a flujos puntuales. En este escenario, cualquier noticia negativa o ajuste de posiciones tiene un impacto amplificado, como se observa en la reacción ante las salidas de los ETF.

A nivel más amplio, los analistas señalan que el mercado cripto atraviesa una etapa de reacomodamiento tras un período de fuertes expectativas. La moderación de la demanda institucional, la toma de ganancias y la ausencia de novedades regulatorias o tecnológicas de alto impacto contribuyen a explicar el tono defensivo que predomina en las últimas ruedas.

De cara al corto plazo, el foco de los inversores seguirá puesto en la evolución de los flujos hacia los productos financieros vinculados a Bitcoin y en la capacidad del activo para defender soportes clave. Mientras tanto, el cierre del año encuentra al mercado cripto operando con cautela, con precios presionados y con un horizonte que dependerá, en buena medida, del regreso de la liquidez y del apetito por riesgo en el inicio del próximo ciclo.