La millonaria compra que hizo la China Suárez en un local de ropa

La actriz China Suárez volvió a Argentina para celebrar la Navidad junto a Mauro Icardi y sus hijas, Rufina, Magnolia y Amancio, así como a las hijas del futbolista, Francesca e Isabella. En las últimas horas, se han viralizado imágenes de su elegante cena de Nochebuena, además de una sorprendente cifra que la intérprete habría gastado en regalos.

Las fotos de la velada, que mostraron una mesa decorada de forma sofisticada, despertaron el interés en redes sociales. Sin embargo, fue una misteriosa compra que supuestamente realizó la actriz en un conocido local de moda en el centro de Buenos Aires lo que acaparó la atención.

Según la periodista Marcia Frisciotti en su cuenta de Instagram, la China Suárez habría desembolsado más de 4 millones de pesos en regalos en una famosa tienda de origen europeo. En una de sus historias, Frisciotti compartió una imagen de la actriz en el local y comentó irónicamente: "¡Felices fiestas para todos! Sobre todo para la China, que gastó una cifra hermosa en el Zara de Avenida Santa Fe".

La noticia rápidamente se difundió, generando debate en la plataforma X sobre el monto y el contexto de la celebración. Mientras tanto, la actriz ha optado por no comentar sobre la controversia y se ha centrado en compartir momentos familiares durante su visita a Argentina.