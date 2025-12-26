La inflación de diciembre, un dato bisagra para el dólar y los impuestos

La inflación de diciembre se proyecta en torno al 2,5%, igual que en noviembre.

El dato será determinante para el ajuste de las bandas cambiarias y el dólar mayorista.

También definirá la actualización semestral del impuesto a las Ganancias y del monotributo.

Con el ajuste, subirían los mínimos para tributar Ganancias y los topes del monotributo.

En alimentos, se observaron bajas puntuales, pero la carne sigue liderando las subas.

El IPC de fin de año será una señal clave para el rumbo económico de 2026.

La inflación volvió a colocarse en el centro de la escena económica en el tramo final del año y se consolidó como uno de los principales desafíos para el ministro de Economía, Luis Caputo. A pocos días de que termine diciembre, los relevamientos de las consultoras privadas no muestran señales de alivio: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría nuevamente en torno al 2,5%, el mismo nivel registrado en noviembre. De confirmarse esa cifra, se trataría del quinto mes consecutivo de aceleración en los precios, un fenómeno que excede el dato puntual y proyecta efectos directos sobre variables clave del programa económico.

El IPC de diciembre será determinante no solo para evaluar la dinámica inflacionaria, sino también para definir el comportamiento del dólar en el esquema de bandas cambiarias y para actualizar las escalas del impuesto a las Ganancias y del monotributo. En un contexto de transición hacia una nueva fase del plan económico, la inflación pasó a ser una referencia central para el régimen cambiario. En enero, las bandas se ajustarán por el 2,5% correspondiente a noviembre y el registro de diciembre marcará el movimiento previsto para febrero.

En ese marco, hacia el cierre de diciembre la banda superior del dólar mayorista se ubica en $1.526,60. Con el ajuste inflacionario de noviembre, ese techo ascenderá a $1.563,51 al finalizar enero. Si el tipo de cambio superara ese valor, el Banco Central estaría obligado a intervenir con ventas de reservas para devolver la cotización al sistema de franjas. En caso de que diciembre vuelva a arrojar una inflación del 2,5%, el límite superior se elevaría a $1.602,59 hacia fines de febrero. Desde la autoridad monetaria remarcan, sin embargo, que la actualización de las bandas no implica necesariamente una tendencia alcista del dólar, sino que responde a una regla preestablecida del esquema.

El dato inflacionario de diciembre también tendrá impacto directo sobre los impuestos. Al cierre del segundo semestre de 2025, se definirá la actualización semestral de las escalas del impuesto a las Ganancias y del Régimen de Pequeños Contribuyentes, tal como lo establece la Ley 27.743. Entre julio y noviembre, la inflación acumuló 11,17%, y con un diciembre en 2,5% el total del semestre alcanzaría el 13,95%.

Con ese ajuste, en el caso del impuesto a las Ganancias, los asalariados solteros comenzarían a tributar a partir de un sueldo bruto cercano a los $2.990.367, mientras que los casados con dos hijos lo harían desde aproximadamente $3.934.694. Se trata de un corrimiento relevante de los mínimos, aunque condicionado a la persistencia de la inflación en niveles elevados.

Algo similar ocurriría con el monotributo. En la categoría A, la más baja, el tope de facturación anual pasaría de $8.992.597 a más de $10,2 millones, junto con una suba del impuesto integrado. En la categoría K, la más alta, el límite se elevaría por encima de los $108 millones, con incrementos proporcionales en los montos a pagar tanto para servicios como para la venta de bienes.

En paralelo, los alimentos volvieron a mostrar un comportamiento dispar. Un relevamiento reciente registró una leve deflación semanal en alimentos y bebidas no alcohólicas, explicada principalmente por la baja en panificados y bebidas, que compensó parcialmente subas en otros rubros. El dato llamó la atención por tratarse de productos con mayor consumo durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, en el acumulado mensual, la carne volvió a ser el principal factor de presión inflacionaria, explicando gran parte del aumento del rubro.

Otros relevamientos coincidieron en que el promedio de inflación en alimentos se mantiene elevado, con fuertes subas en frutas y carnes, mientras que verduras y algunos productos básicos mostraron caídas de precios. En conjunto, las consultoras proyectan que diciembre cerrará con una inflación similar a la de noviembre, consolidando un piso que el Gobierno busca perforar en 2026.

Más allá del número final, el IPC de diciembre aparece como un dato bisagra: condiciona el frente cambiario, redefine impuestos clave y ofrece una señal sobre la capacidad del programa económico para desacelerar la inflación en el inicio del nuevo año.