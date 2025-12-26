Cami Mayan recordó sus cambios tras su separación con Mac Allister

Tres años después de finalizar su relación con Alexis Mac Allister, Cami Mayan reflexionó sobre cómo esa etapa ha transformado su vida. En un video publicado en TikTok, la panelista de "Patria y Familia" recordó un unboxing de Sephora que realizó en diciembre de 2022. "Era otra persona", comentó sobre su antiguo yo, en un tono que combinaba nostalgia y vergüenza.

Mayan expresó su gratitud hacia su expareja, afirmando que su evolución personal se debe en parte a esa experiencia. "Vamos a abrazar a esa Cami del pasado”, indicó, mientras se refería a los sentimientos de incomodidad que le despertaron sus antiguos videos. “Era muy aburrido y daba cringe”, admitió.

Reviviendo grabaciones de su tiempo en Brighton, la influencer compartió lo difícil que fue adaptarse a una nueva vida, especialmente durante la pandemia. “No podía viajar para visitar a mis seres queridos”, recordó, lo que complicó aún más su proceso de adaptación. La falta de familiaridad con el idioma, el clima y la sensación de estar en un lugar ajeno hicieron que su experiencia fuera aún más desafiante. "No quería estar ahí sin hacer nada", concluyó, reflejando el impulso que tuvo para empezar a crear contenido a pesar de sus inseguridades.