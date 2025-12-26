Qué dijo el entorno tras los rumores de que Morena Rial pasó su peor noche en prisión

Morena Rial pasó la Nochebuena y la Navidad en la Unidad 51 de Magdalena, donde está detenida desde octubre. Recientes rumores indicaron que la influencer se encontraba deprimida y celebró la festividad entre llantos. El periodista de espectáculos Fede Flowers informó en la red social X sobre la situación, señalando que fue "la peor noche" para ella en el penal. Según su testimonio, Morena no quería salir de su celda hasta que una compañera la convenció a las 23 horas. Juntos, cenaron sándwiches de miga y carne al horno con ensalada.

Sin embargo, Alejandro Cipolla, amigo y abogado de Rial, desmintió estas versiones en una entrevista con TN Show. Afirmó que "todo es mentira" y que Morena no tiene compañeros en el penal. Además, detalló que se retiró a dormir temprano y que, tras las 20 horas, no tiene permiso para salir de su celda.

Es importante recordar que a fines de septiembre, la Justicia revocó la excarcelación de Rial en el caso de robo agravado debido al incumplimiento de medidas procesales. Cipolla actuó como su abogado hasta hace diez días, cuando decidió apartarse del caso para asegurar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso.