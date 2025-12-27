Pullaro piensa traer "de a poco" los dólares de la deuda de Santa Fe

Urgido por cubrir los vencimientos que deberá cubrir en enero, el ministro de Economía Luis Toto Caputo posó sus ojos en los 800 millones de dólares de la deuda que el gobierno de Santa Fe colocó en Wall Street hace algunas semanas. El gobernador Maximiliano Pullaro, sin embargo, no tiene apuro e impone sus tiempos, tensionando un vínculo ya complejo con el presidente Javier Milei.

Tal como quedó en evidencia en el Congreso en las últimas horas, la distancia entre Milei y los gobernadores que no considera aliados es notoria. Incluso, el propio Pullaro fue tajante al ser consultado por la prensa sobre la ausencia de una foto con Diego Santilli. “Hasta que no nos recompongan el flujo y el stock, o al menos la Nación reconozca la deuda que tiene con Santa Fe, es difícil que nosotros nos sentemos a dialogar”, dijo, reafirmando una posición que su gestión sostiene desde el inicio.



El cortocircuito por los dólares

Según pudo saber Letra P, en los días previos a la colocación de deuda hubo un ida y vuelta incesante entre el equipo del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, y funcionarios nacionales. El interlocutor fue el rosarino Carlos Guberman, secretario de Hacienda y pieza clave del equipo de Caputo.

Un dato revelador: no hay contacto directo entre Olivares y su par nacional, por lo que las conversaciones se dan únicamente a nivel de secretarios.

El interés del Gobierno era habilitar la operación, siempre y cuando los fondos ingresaran a la Argentina con rapidez. Si bien Santa Fe tiene un plazo legal de hasta 180 días, según lo dispuesto por el Banco Central (BCRA), en el equipo de Caputo esperaban que la transferencia fuera inmediata. Sin embargo, en la Casa Gris no hay apuro: los fondos fueron depositados en una cuenta a nombre del Gobierno en el Banco Santander, en Estados Unidos.



Cerca de Olivares sostienen: “Haremos lo mejor para la provincia, lo que defienda sus intereses”.

Entre la banda cambiaria y los tiempos de la Nación

En este contexto, una de las posibilidades que analiza Santa Fe es traer los dólares “de a poco” para usarlos en distintas obras, aunque eso también enfrenta un nuevo obstáculo: los recientes cambios dispuestos por el BCRA sobre la banda cambiaria. Según fuentes provinciales, la modificación ya se veía venir.

Mientras tanto, en la Casa Rosada crece la ansiedad: los vencimientos de deuda se aproximan, y entre brindis de Navidad y Año Nuevo, el equipo económico busca cómo cubrir los 4.100 millones de dólares que deben pagarse en enero.

De acuerdo a datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), en el próximo año y medio el país deberá afrontar pagos por casi 48 mil millones de dólares, sobre un total que ronda los 200 mil millones. La pregunta que sobrevuela todo el tiempo es cómo hacerlo sin quemar reservas.

Provincias en la mira de Toto Caputo

Frente a esa urgencia, Caputo explora todas las alternativas. Y las provincias que emitieron deuda aparecen como opciones viables. En ese marco se inscribe el pedido a Santa Fe, aunque sin carácter de exigencia.

Ambas partes saben que para que haya un gesto de cooperación, Milei deberá ceder en temas que hoy parecen fuera del radar. “No reconocen la deuda, no hacen obra pública, ¿para qué tener una reunión con Santilli con la misma agenda que tuvimos con Guillermo Francos hace dos años?”, resumen en la Casa Gris.

Viejas deudas y nuevos desacuerdos

El principal foco de conflicto sigue siendo la deuda histórica por la Caja de Jubilaciones, un reclamo que llevó a Pullaro a aliarse públicamente con sus antecesores, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una causa que avanza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Gobierno contraatacó este año reclamando que la provincia ceda parte de la coparticipación para financiar los servicios de recaudación del Agencia de Recaudación de la Provincia de Santa Fe (ARCA), un compromiso asumido durante la gestión de Perotti, pero que nunca fue aprobado por la Legislatura provincial.

En el plano legislativo, la discusión del Presupuesto 2026 volvió a evidenciar la tensión: los legisladores de Santa Fe dieron quórum inicialmente, pero luego se abstuvieron en la votación general y rechazaron el capítulo 11, una de las principales derrotas del oficialismo durante la madrugada del jueves.

Además, como reveló Letra P, el gobierno de Pullaro mira con recelo la reforma laboral impulsada por la administración libertaria, especialmente en lo que refiere a la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que podría implicar una pérdida de 6.400 millones de pesos para la provincia.

