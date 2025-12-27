Estados Unidos ordena el tablero cripto y abre un debate que impacta más allá de sus fronteras

Estados Unidos presentó un marco impositivo cripto con apoyo bipartidista

Estados Unidos comenzó a dar señales concretas de maduración regulatoria en el universo de los activos digitales. Un grupo bipartidista de legisladores presentó un marco impositivo que busca resolver una contradicción que venía frenando el uso cotidiano de las criptomonedas: cada pago, por mínimo que fuera, podía convertirse en un hecho imponible. El nuevo esquema apunta a separar el uso de la inversión y a reducir fricciones en la economía real, sin resignar control fiscal.

El corazón de la iniciativa es la creación de una exención al impuesto a las ganancias de capital para pagos de hasta 200 dólares realizados con stablecoins reguladas y atadas al dólar. La lógica es clara: pagar un café, un servicio o una compra menor con cripto no debería implicar una carga impositiva distinta a la de una tarjeta o una billetera electrónica tradicional. Sin embargo, el beneficio no es generalizado. Solo alcanza a monedas estables emitidas por entidades autorizadas, con paridad estricta 1:1 con el dólar y antecedentes de estabilidad comprobada. Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos quedan explícitamente fuera de este tratamiento.

El proyecto también introduce cambios relevantes en el tratamiento del staking, uno de los puntos más discutidos entre el ecosistema cripto y el fisco estadounidense. Hasta ahora, las recompensas obtenidas por validar transacciones eran gravadas al momento de acreditarse en la billetera, aun cuando no se hubieran vendido. La nueva propuesta plantea un esquema intermedio: permitir diferir el pago del impuesto hasta cinco años, momento en el cual las recompensas tributarían como ingreso ordinario. No es la solución ideal que reclama el sector, pero introduce previsibilidad y reduce el castigo inmediato a la participación en redes blockchain.

Además, el borrador avanza en cerrar zonas grises que incomodaban a los reguladores tradicionales. Extiende a los activos digitales reglas habituales del mercado de capitales, como la prohibición de operaciones de “wash sale”, limita estrategias para diferir impuestos mediante ventas constructivas y aclara el tratamiento del crypto lending para activos líquidos y fungibles. El mensaje es inequívoco: menos ambigüedad normativa y reglas de juego más claras.

Para Ramiro Rodríguez, CFO de Fiwind, el giro estadounidense refleja un cambio de enfoque. La idea ya no es penalizar el uso de cripto, sino gravar cuando existe una ganancia real. Según explica, el objetivo es que el ecosistema funcione de manera más similar al sistema financiero tradicional, donde las stablecoins comienzan a ser vistas como medios de pago y no como instrumentos de inversión. En el caso del staking, sostiene que tributar cuando el ingreso se materializa efectivamente corrige una distorsión que hoy desalienta la participación y el desarrollo de proyectos.

Desde Bitfinex coinciden en que la señal es relevante a escala global. Consideran que Estados Unidos empieza a reconocer que las stablecoins funcionan como infraestructura de pagos y que el staking es una actividad técnica clave para la seguridad de muchas redes. La claridad fiscal y regulatoria, remarcan, es uno de los factores más determinantes para atraer innovación, capital y desarrollo tecnológico. Un marco previsible podría acelerar el uso de monedas estables en comercio, remesas y finanzas corporativas, además de profesionalizar la participación en redes descentralizadas.

El impacto directo de la reforma sobre la Argentina es limitado, pero el efecto indirecto puede ser significativo. El país es uno de los mayores usuarios de stablecoins del mundo, impulsado por la inflación persistente, los controles cambiarios y la dolarización informal del ahorro. Cualquier avance de Estados Unidos que legitime el uso cotidiano de estos instrumentos refuerza su rol como infraestructura financiera global.

Rodríguez plantea que replicar el criterio de gravar la ganancia real y diferenciar pagos de inversión ayudaría a formalizar un mercado que ya existe y sigue creciendo. No se trata de cobrar menos impuestos, sino de hacerlo mejor, con normas simples y creíbles. Desde Bitfinex, en cambio, llaman a observar el modelo con atención pero también con cautela. En Argentina, las stablecoins ya cumplen funciones centrales como resguardo de valor y medio de intercambio, pero el esquema impositivo actual no distingue claramente entre ahorro, pagos o actividades técnicas.

Si el principal mercado financiero del mundo decide que pagar con stablecoins no debe tributar como una operación de inversión, el debate se vuelve inevitable en países donde el encuadre fiscal sigue siendo difuso. Además, la mayor certeza regulatoria en Estados Unidos reduce riesgos legales para emisores y plataformas globales, acelera inversiones y termina influyendo en mercados como el argentino, incluso cuando nadie lo admita de forma explícita.