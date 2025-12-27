Las exportaciones sostienen el superávit y refuerzan las expectativas para 2026

Las exportaciones crecieron 9,5% interanual entre enero y noviembre, con u$s79.592 millones vendidos al exterior.

El volumen exportado aumentó 13,8% en 2025, aunque con caída en los precios promedio.

La región pampeana concentró más del 70% de las ventas externas del país.

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideraron el ranking provincial de exportaciones.

La Patagonia mostró un fuerte crecimiento impulsado por energía y minería.

Persisten fuertes asimetrías entre provincias con alto y bajo peso exportador.

El desempeño del comercio exterior volvió a ubicarse entre los principales apoyos de la economía argentina y alimenta las proyecciones de un superávit comercial sólido de cara a 2026. En un contexto marcado por la expectativa de una balanza energética positiva y por un escenario macroeconómico aún frágil en el plano interno, las exportaciones muestran señales de dinamismo que ya se reflejan en los números de 2025.

Entre enero y noviembre, las ventas al exterior alcanzaron los u$s79.592 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 9,5%. El dato confirma que, más allá de la evolución de los precios internacionales, el volumen exportado volvió a ganar protagonismo como motor de ingreso de divisas. De hecho, durante todo 2025 se exportaron 132,2 millones de toneladas, un incremento del 13,8% respecto del año anterior, aunque con un descenso promedio del 3,7% en los precios de exportación.

El fenómeno pone de relieve una dinámica conocida para la economía argentina: se exporta más cantidad para compensar valores internacionales menos favorables. Esa lógica permitió sostener el crecimiento de las ventas externas y fortalecer el saldo comercial, una variable clave para la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas.

El informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos oficiales, muestra además una fuerte concentración geográfica de las exportaciones. La región pampeana explicó el 70,04% del total exportado, con ventas por u$s55.750 millones y un crecimiento interanual del 7%. El peso de esta región vuelve a confirmar su rol estructural dentro del esquema productivo nacional, con una canasta dominada por manufacturas agropecuarias, productos primarios y, en menor medida, manufacturas industriales.

La Patagonia se consolidó como la segunda región exportadora del país, con u$s11.381 millones y una suba interanual del 20,2%. Este crecimiento estuvo asociado, en buena medida, a los complejos energéticos y mineros, que se perfilan como uno de los pilares del superávit esperado para los próximos años. Detrás se ubicaron el NOA, con u$s5.530 millones y un incremento del 15,7%, Cuyo con u$s3.899 millones y una suba del 4,6%, y el NEA con u$s1.317 millones, que mostró el mayor crecimiento porcentual, del 24%, aunque sobre una base aún reducida.

A nivel provincial, Buenos Aires volvió a liderar el ranking exportador. Entre enero y noviembre concentró ventas al exterior por u$s28.766 millones, equivalentes al 36,1% del total nacional. La provincia mostró una fuerte incidencia de las manufacturas de origen industrial, lo que la distingue dentro de una matriz exportadora históricamente dominada por el agro.

En segundo lugar se ubicó Santa Fe, con exportaciones por u$s14.150 millones, que representaron el 17,8% del total país. Más de tres cuartas partes de sus ventas correspondieron a manufacturas de origen agropecuario, reflejando el peso del complejo sojero y de la agroindustria en general. El podio lo completó Córdoba, con u$s9.729 millones exportados y una participación del 12,2%, impulsada tanto por manufacturas agropecuarias como por productos primarios.

Estas tres provincias explican buena parte de la preponderancia de la región pampeana y evidencian las asimetrías territoriales que caracterizan al comercio exterior argentino. En el otro extremo, aparecen distritos con una participación marginal en las exportaciones nacionales, como Corrientes (u$s295 millones, 0,4% del total), La Rioja (u$s152 millones, 0,2%) y Formosa (u$s44 millones, apenas el 0,1%).

El panorama general refuerza una tendencia que el Gobierno observa con atención: la capacidad del sector externo para sostener el equilibrio macroeconómico en un contexto de ajuste fiscal y bajo consumo interno. Con un volumen exportado en alza y con la expectativa de una balanza energética superavitaria, el comercio exterior aparece como uno de los principales anclajes para el rumbo económico de 2026, aunque con desafíos pendientes en materia de diversificación productiva y reducción de las brechas regionales.