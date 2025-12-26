Los tenistas que más dinero ganaron en 2025

Carlos Alcaraz ha reafirmado su estatus en el circuito de tenis al convertirse en campeón de Grand Slam y alcanzar el número uno del mundo a una edad muy temprana. Sin embargo, Jannik Sinner ha emergido como su principal competidor, consolidándose en la élite del deporte.

Desde hace más de dos años, Alcaraz y Sinner han compartido el centro de atención en el tenis masculino. En 2025, ambos se llevaron dos títulos de Grand Slam cada uno y se destacaron en los torneos de Masters 1000, ofreciendo encuentros memorables que han capturado la atención de los aficionados.

El rendimiento excepcional de ambos tenistas también se refleja en sus ganancias. Alcaraz acumuló 21,3 millones de dólares en premios, mientras que Sinner generó 19,1 millones, a pesar de que este último estuvo ausente por tres meses debido a una sanción relacionada con un doping involuntario.

En la lista de tenistas que más dinero ganaron en 2025, destacan:

Carlos Alcaraz – 21,3 millones de dólares Jannik Sinner – 19,1 millones de dólares Alexandr Zverev – 7,4 millones de dólares Alex De Miñaur – 6,6 millones de dólares Lorenzo Musetti – 6,3 millones de dólares Taylor Fritz – 5,9 millones de dólares Felix Auger-Aliassime – 5,8 millones de dólares Ben Shelton – 5,6 millones de dólares Novak Djokovic – 5,1 millones de dólares Casper Ruud – 3,9 millones de dólares

Con el nivel de competencia entre Alcaraz y Sinner, el futuro del tenis masculino promete ser emocionante.